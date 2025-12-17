La Rinconada se prepara para vivir una experiencia cultural única estas Navidades con la llegada de Les Irréels, un espectáculo internacional de magia, poesía y artes escénicas contemporáneas impulsado por el Ayuntamiento de La Rinconada. Esta instalación viva de la compañía francesa Créature transformará la Hacienda Santa Cruz del 26 al 30 de diciembre en un espacio poético y sensorial para toda la familia, dentro del proyecto Estación de las Letras, que cierra un año histórico con más de 10.000 pasajeros, 30 localizaciones practicables y más de un centenar de escritores y propuestas culturales.

Magia, poesía y emoción: 'Les Irréels' aterriza en La Rinconada esta Navidad / FABRICE VARENNE

La Rinconada abre sus puertas a uno de los proyectos escénicos más singulares y reconocidos del panorama internacional. Les Irréels, creación de la compañía francesa Créature, bajo la dirección artística de Lou Broquin, llegará a la Hacienda Santa Cruz del 26 al 30 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita -previa reserva de invitación- gracias a la programación navideña impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana en la propia Hacienda Santa Cruz (Calle Estación Ferrocarril, s/n) con la presencia del alcalde, Javier Fernández, y la teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, y a la directora adjunta de Green Cow Music, Adela Algarín, en representación de la compañía.

Como ha señalado Raquel Vega “tenemos una gran sorpresa para esta Navidad de la mano de la programación de Ciudad Creativa de La Rinconada que traza un puente con Toulouse para traer, a la Hacienda Santa Cruz, el espectáculo Les Irréels. Estación de las Letras, Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2025, con más de 10.000 pasajeros, 30 localizaciones practicables, más de un centenar de escritores, autoras y propuestas, tenía también la encomienda de ofrecer una Navidad literaria de inspiración poética, que se consigue con este espectáculo. Dramaturgia gestual, emociones, realismo mágico y un verdadero evento por descubrir, pensado para toda la familia, que será la gran guinda de unas fiestas literarias que han conectado la música y las artes escénicas a través de las buenas letras”.

La propuesta forma parte de Estación de las Letras que finaliza este año con este Festival de las Buenas Letras, que ya trajo la poesía hecha música de El Jose y Javier Ruibal, y ahora acoge a la compañía francesa Créature. Una cita que ha logrado hacerse un hueco entre los grandes eventos apoyados por la Diputación de Sevilla, consolidando al municipio como un enclave que apuesta por las artes escénicas contemporáneas y las experiencias culturales innovadoras.

Por su parte, Adela Algarín ha explicado que “ésta es una propuesta poética, escénica, para toda la familia, para todos los públicos, porque en cada uno de los personajes vamos a encontrar el referente de nuestra memoria. El espectáculo es pura poesía, lo que trabaja cada personaje es una emoción como el amor, la pérdida, el juguete, la infancia o la memoria. Les Irréels es una experiencia inmersiva, donde los visitantes van a vivir, dependiendo del momento personal que traigan, una sensación u otra, por eso hablamos de que es para todos los públicos; los niños lo harán con la mirada de los niños y los mayores lo harán con sus miradas”.

También la directora de la compañía Lou Broquin ha enviado unas palabras sobre este proyecto único: “Lo que quiero mostrar es el espacio de lo íntimo, el mundo de lo sensible, que el público no sea testigo de los estados de ánimo de los personajes, sino que se sumerja en ellos. Crear mundos hechos de visiones, quimeras, metáforas visuales y espacios mentales. Proponer a cada uno, sea cual sea su edad, vivir una aventura que celebre el poder de la imaginación, de la resiliencia, de la esperanza. Ojalá que la belleza de las imágenes y la fuerza de los textos acompañen al espectador en el planteamiento de sus preguntas. Proponemos universos singulares que permiten a cada persona la exploración sensorial y poética a través de un contexto contemporáneo”.

Del 26 al 30 de diciembre

Hacienda Santa Cruz – La Rinconada

De 17.00 a 21.00 h

Entradas desde el jueves 18 de diciembre, a las 10.00 horas, en entradas.larinconada.es o de forma presencial en el Centro Cultural de La Villa.