Salen nuevas entradas para ver el regreso de El Último de la Fila en Sevilla: fechas y cómo comprarlas

El Último de la Fila ha anunciado que este lunes, 22 de diciembre, pondrá más entradas a la venta en todas las fechas de su gira de regreso, que comenzará en Fuengirola, después de haber agotado en horas los aforos iniciales debido a la máxima expectación que ha generado el regreso del famoso grupo.

Dentro de esta gira de regreso, el grupo compuesto por Manolo García y Quimi Portet hará parada en Sevilla, concretamente el 27 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Las entradas, como en el resto de localizaciones, volaron una vez que se pusieron a la venta el pasado 29 de mayo.

Su oficina ha explicado que la taquilla volverá a abrirse a partir de las 11:00 horas del lunes, con enradas que no estuvieron disponibles en la primera venta y que ahora se ponen a disposición del público "tras llevar a cabo los últimos ajustes de producción del espectáculo" y una vez comprobado que tendrán "una visibilidad adecuada".

Para garantizar el acceso a la plataforma oficial y evitar canales no autorizados, se recomienda acceder a la compra únicamente a través de la web oficial de El Último de la Fila, desde donde serán redirigidos al único distribuidor oficial.

Doce conciertos confirmados

Será el 25 de abril cuando comience en Fuengirola este esperado tour, que contará con 12 fechas hasta la conclusión del 9 de julio en Valencia, tras pasar por ciudades como Barcelona (3 y 7 de mayo), Madrid (23 de mayo) y Bilbao (30 de mayo y 8 de junio).

La reunión sobre los escenarios de Manolo García y Quimi Portet tendrá lugar más de treinta años después del último concierto de El Último de la Fila, tras haber gestado himnos del pop español como Querida Milagros, Aviones plateados o Como un burro amarrado en la puerta de un baile.

Aunque en 1998 dieron por definitiva su disolución, el dúo catalán se encerró en 2023 para grabar de nuevo 24 de sus canciones más emblemáticas en un álbum, Desbarajuste piramidal, y revisando canciones, poco a poco, se fueron "engrescando", según comentaron en la rueda de prensa de presentación de esta gira.

Hasta el inicio de esa gira, el propio Manolo García se ha embarcado en su propio tour, en el que presenta en vivo su más reciente álbum, Drapaires poligoneros (2025), que fue número 1 en España.