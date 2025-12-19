Una Tiny Box solidaria en la Alameda recogerá juguetes para esta Navidad

Icónica Santalucía Sevilla Fest llevará el espíritu navideño y solidario al corazón de Sevilla este, martes 23 de diciembre, con la celebración de una edición muy especial de su Tiny Box Solidaria. La cita tendrá lugar en la Alameda de Hércules, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y combinará música en directo, ambiente festivo y compromiso social en una tarde pensada para todos los públicos.

El evento contará con la participación desinteresada de artistas de primer nivel del panorama musical, como SFDK, Raule, El Duende Callejero, Laura Gallego, El Arrebato, O’Funk’illo, Rafa Almarcha o Elfos del Rocío, que ofrecerán breves actuaciones y sorpresas musicales a lo largo de la jornada.

La única condición para asistir será la entrega de un juguete, nuevo o en buen estado, con el objetivo de llevar la ilusión de la Navidad a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Una iniciativa que refuerza el carácter social del festival y su vocación de implicación con la ciudad.

Gracias a la colaboración del Ateneo de Sevilla, todos los juguetes recogidos durante la Tiny Box Solidaria serán donados al Centro de Acogida Inmediata de Menores Luis Toribio de Velasco, contribuyendo a que numerosos menores puedan disfrutar de unas fechas navideñas más felices.

Con esta acción, Icónica Santalucía Sevilla Fest traslada el espíritu del festival más allá de los escenarios, apostando por una Navidad solidaria en Sevilla donde la música y la cultura se convierten en herramientas de apoyo y cohesión social. Una propuesta que consolida su compromiso con el tejido ciudadano y con una forma de entender la cultura como experiencia compartida y transformadora.