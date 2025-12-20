‘Golpes’ y ‘Anatomía de un instante’ lideran el palmarés de los 38º Premios ASECAN del Audiovisual Andaluz

El cine y la televisión andaluza vivió este viernes una de sus citas más destacadas con la celebración de los 38º Premios ASECAN del Audiovisual Andaluz, en un acto celebrado en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Las grandes triunfadoras de la noche fueron la película ‘Golpes’, de Rafael Cobos, y la serie ‘Anatomía de un instante’, creada por Alberto Rodríguez, que concentraron algunos de los galardones más relevantes del palmarés.

'Golpes' y 'Anatamoía de un instante', las más reconocidas

‘Golpes’ se alzó con el Premio ASECAN a la Película, además de otorgar a Rafael Cobos el reconocimiento a la Dirección Novel, confirmando el excelente recibimiento de este debut como director. Por su parte, el Premio ASECAN a la Dirección de Cine se concedió ex aequo a Alberto Rodríguez por ‘Los tigres’ y Fernando Franco por ‘Subsuelo’.

En el apartado televisivo, ‘Anatomía de un instante’, producción de DLO Producciones actualmente en emisión en Movistar Plus+, fue una de las grandes protagonistas al sumar cuatro galardones: Serie de Televisión, Dirección de Serie (Alberto Rodríguez y Paco Baños), Guion de Serie (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez) y el Premio AISGE a la Interpretación Masculina, que recayó en el actor gaditano Álvaro Morte.

Otros premiados

El reconocimiento interpretativo femenino se resolvió también ex aequo, con los premios para las actrices sevillanas Ingrid García Jonsson, por su trabajo en la serie ‘Superestar’ de Nacho Vigalondo para Netflix, y Paula Díaz, por ‘El cielo de los animales’ de Santi Amodeo.

Otro de los títulos más premiados fue el documental ‘Un hombre libre’, de Laura Hojman, que obtuvo los galardones a No Ficción, Guion de Cine (Laura Hojman y María D. Valderrama) y Música Original, para Elena de Córdoba (Novia Pagana). El Premio ASECAN a la Canción Original fue para Rocío Márquez, Birane Wane y Canito por el tema ‘Yilma’, de la película ‘Senegal, un sueño de ida y vuelta’.

En cortometrajes, ‘Las pardas’, de Simone Sojo, se impuso en ficción, mientras que ‘Las malas’, de Elisa Moreno, lo hizo en no ficción. El premio a Otros Formatos reconoció el podcast cinematográfico ‘Anochece que no es poco’, dirigido por Arturo Hacha para NeoFM.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio ASECAN de Honor 2025 a la cineasta sevillana Pilar Távora, en reconocimiento a su trayectoria comprometida y singular dentro del audiovisual andaluz. Además, el actor y comunicador Bruto Pomeroy recibió el Premio Juan Antonio Bermúdez a la Labor Informativa, mientras que la ESCAC fue distinguida por su Labor de Difusión del Cine en Andalucía.

La gala, celebrada en formato de almuerzo navideño, reunió a buena parte del sector audiovisual andaluz y contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de la Fundación SGAE, la Fundación AISGE y Cibeles Triana, así como el apoyo de EGEDA, Black Vega y Agape Catering. En esta edición se registraron 331 inscripciones, reflejo del buen momento creativo que atraviesa el audiovisual en Andalucía.