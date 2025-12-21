Las entradas para las preliminares del COAC 2026 salen a la venta: dónde y cómo comprarlas

Falta menos de un mes para que las coplas vuelvan a sonar en el Gran Teatro Falla. Solo quedan unas semanas: el próximo 11 de enero arrancará al fin el COAC 2026. Y si el pasado 8 de noviembre se conoció el orden de actuación de las 124 agrupaciones participantes, este domingo han salido las entradas para preliminares.

Entre los grupos más esperados para el próximo Concurso está el de Ale el Peluca, que consiguió alzarse con el primer premio con Los Calaíta, unas de las sensaciones en el pasado COAC. En esta ocasión, su chirigota Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) cantará el viernes 23 de enero, justo antes del cuarteto del Gago, ¡Que no vengan!. Por su parte, ¡Sssshhh!, la chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida, se subirá a las tablas el martes de 27 de enero.

En comparsas hay que destacar la vuelta de Antonio Martínez Ares tras un año de parón. El autor del barrio de Santa María, primer premio en 2024 con La oveja negra, pondrá en escena Los humanos en la novena sesión de preliminares, que se celebrará el lunes 19 de enero. Y el último primer premio en la modalidad, Jesús Bienvenido, hará lo propio el domingo 25 de enero, fecha en la que debutará con DSAS3.

Dónde comprar las entradas para el COAC 2026

En concreto, a partir de las 10:00 de este domingo se podrán adquirir las entradas para las preliminares de este COAC 2026 en las taquillas habilitadas en el Ayuntamiento de Cádiz, tal como ha informado el propio Consistorio. "La venta se realizará exclusivamente en taquilla mientras que haya personas en la cola. Una vez atendidas todas las peticiones presenciales, las entradas sobrantes estarán disponibles en la plataforma Bacantix".

Con el objetivo de dar acceso a un mayor número de personas, solo se podrá adquirir "un máximo de siete sesiones en cada compra", ha apuntado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. "Asimismo, estará permitido adquirir una única localidad a aquellas personas que deseen asistir a más de una sesión de preliminares hasta un total de 17 sesiones".

"Cabe recordar que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la sesión correspondiente", han advertido desde el Consistorio gaditano. "Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia".

Por su parte, las destinadas a "personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional con discapacidad igual o superior al 65% se podrán a la venta el lunes 22 de diciembre a partir de las 10:00 en la taquilla del Gran Teatro Falla".