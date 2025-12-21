Muere el actor William Rush a los 31 años de edad

El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.

A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".

Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".

"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.