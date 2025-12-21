Óbito
Muere el actor William Rush a los 31 años de edad
Su madre, la actriz británica Debbie Rush, es conocida por su participación en la serie 'Coronation Street'
EP
El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.
A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".
Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".
"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- El anuncio de José, un vecino de 90 años de Triana que se resiste a abandonar el barrio: '¿Por qué debería perder el derecho a seguir aquí?
- Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…