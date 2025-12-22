Las tormentas previstas en Sevilla obligan a aplazar la Tiny Box Solidaria del Icónica Sevilla Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha comunicado que la Tiny Box solidaria prevista inicialmente para este martes 23 de diciembre se aplaza al viernes 2 de enero, manteniendo como escenario la Alameda de Hércules de Sevilla, debido a las condiciones meteorológicas adversas. Según ha indicado la organización del Icónica Santalucía Sevilla Fest en una nota informativa, se ha tomado la decisión debido a la lluvia y a la tormenta eléctrica previstas para la jornada del martes.

El tiempo previsto para este martes en Sevilla capital según Aemet es de inestabilidad con tormentas y lluvias. Hasta las 07.00 horas hay un 90% de posibilidad de lluvias, un 80% hasta las 13.00 horas; un 95% hasta las 19.00 horas; bajando al 60% hasta el final del día. En cuanto a las tormentas este martes: desde las 00.00 hasta las 07.00 horas un 45% de probabilidad de tormentas; hasta las 13.00 horas un 75% de probabilidad; sube hasta 85% hasta las 19.00 horas; bajando hasta el 60% hasta el final del día.

Pendiente de confirmar el cartel de artistas

Asimismo, ha señalado que "en breve" se va a informar del cartel de artistas que participarán "según la disponibilidad de agenda". Estaba prevista la presencia de SFDK, Raule, El Duende Callejero, Laura Gallego, El Arrebato, O'Funk'illo, Rafa Almarcha, Elfos del Rocío, entre otros.

Icónica ha indicado que la única condición para asistir es que las personas que se acerquen entreguen un juguete, nuevo o en buen estado, con el objetivo de "llevar la ilusión de la Navidad a quienes más lo necesitan".

Destino de los juguetes recogidos

Los juguetes solidarios recogidos serán donados al Centro de Acogida Inmediata de Menores "Luis Toribio de Velasco" de Sevilla, con la colaboración del Ateneo de Sevilla.