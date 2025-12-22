Marco Carola se estrenará en Icónica Santalucía Sevilla Fest con una noche dedicada al mejor 'tech house' en la Plaza de España

Icónica Santalucía Sevilla Fest incorpora a su programación de 2026 a una de las figuras más influyentes de la música electrónica mundial: Marco Carola. El DJ y productor italiano, clave en la evolución del techno y el tech house durante las últimas décadas, ofrecerá una sesión en la Plaza de España que se perfila como una de las noches más potentes y esperadas del calendario electrónico del próximo año.

Nacido en Nápoles en 1975, Marco Carola es considerado uno de los grandes pioneros del techno italiano. Su trayectoria, sólida y ampliamente reconocida, lo consolidó rápidamente como un referente del género, evolucionando con el tiempo hacia el tech house, estilo del que hoy es uno de los principales embajadores a nivel internacional. Su sonido se distingue por una depurada técnica, su dominio de la mezcla a tres platos y su capacidad para construir sets prolongados que mantienen una energía constante en la pista.

Además de su faceta como DJ, Carola es el creador y alma de Music On, una de las marcas más influyentes del circuito electrónico global. Convertida en una de las citas imprescindibles de los viernes en Ibiza, Music On ha expandido su concepto a clubes y festivales de todo el mundo, convirtiéndose en sinónimo del tech house contemporáneo de mayor calidad.

La presencia de Marco Carola en Icónica Santalucía Sevilla Fest, que impulsa la promotora Green Cow, supondrá una ocasión excepcional para disfrutar de uno de los artistas más respetados y demandados de la escena electrónica internacional en un escenario patrimonial único.

Un cartel que crece: de Aitana a Lenny Kravitz

Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa ampliando el cartel de su sexta edición, donde ya tiene confirmados a Aitana (4 y 5 de junio), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).

El festival volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional, ofreciendo una propuesta artística diversa, ecléctica y de alto nivel. En los próximos meses se anunciarán nuevos nombres que completarán la programación.