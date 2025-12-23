Abierto el plazo de ayudas de la Junta a proyectos de películas en Andalucía: cómo y hasta cuándo se puede pedir

El sector del cine en Andalucía cierra el año trabajando contrarreloj para cumplimentar a tiempo la solicitud de ayudas para proyectos audiovisuales. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el año 2026 destinadas al desarrollo de proyectos de obras audiovisuales en Andalucía. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este martes, establece un régimen de concurrencia competitiva y una dotación económica máxima de 600.000 euros, con el objetivo de impulsar la creación, la innovación y la consolidación del sector audiovisual andaluz.

Estas ayudas se enmarcan en la política de fomento de la cultura y de las industrias creativas que desarrolla la Consejería de Cultura y Deporte, y se rigen por la Orden de 11 de marzo de 2024, que fija las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al desarrollo de proyectos audiovisuales en la comunidad autónoma. La convocatoria se tramita de forma anticipada, con la previsión de que la resolución definitiva se produzca durante el primer cuatrimestre de 2026.

La dotación global de la convocatoria asciende a 600.000 euros, distribuidos en dos anualidades: 300.000 euros en 2026 y otros 300.000 euros en 2027. El importe máximo por proyecto será de 50.000 euros, siempre que no supere el 40 % del presupuesto total del desarrollo presentado. El sistema de pago contempla un anticipo del 50 % tras la concesión de la ayuda y el abono del 50 % restante una vez justificada la actividad subvencionada.

Podrán optar a estas subvenciones personas físicas y jurídicas establecidas en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo que tengan la condición de productoras independientes, con al menos una sede en Andalucía. Entre los requisitos exigidos se incluye acreditar experiencia previa en producción audiovisual y contar con una participación mínima del 50 % en los derechos del proyecto. Cada solicitante podrá presentar hasta un máximo de tres proyectos, siempre que sean claramente diferenciados.

Los proyectos serán evaluados por una Comisión de Valoración que tendrá en cuenta criterios como la calidad del guion, la viabilidad del proyecto, la trayectoria de la productora y del guionista, el impacto económico en Andalucía y la estrategia de difusión y marketing. Para acceder a la condición de beneficiario será necesario alcanzar al menos el 65 % de la puntuación máxima establecida.

La convocatoria excluye expresamente las películas de carácter pornográfico o que realicen apología de la violencia, así como las producciones de naturaleza publicitaria. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la sede de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA.