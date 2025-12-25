La agenda cultural convierte la Navidad en temporada alta en Sevilla con Sorolla, Bécquer, la Sinfónica y la ciencia de Pixar

Durante mucho tiempo, la Navidad en Sevilla fue un tiempo de tránsito, un paréntesis amable entre el otoño cultural (Festival de Cine Europeo, Bienal de Flamenco, desde este 2025 Festival de la ópera, Ferias del Libro y del Libro Antiguo, entre otras citas) y la primavera de grandes flujos turísticos con las grandes citas de la ciudad, la Semana Santa y la Feria de Sevilla. Hoy, sin embargo, la ciudad -y los programadores de instituciones públicas y privadas- parecen haber entendido que diciembre y enero pueden ser temporada alta, más allá de por la iluminación que engalana las calles y por la tradición de visitar belenes o el mapping en el río, por una programación cultural pensada para atraer, retener y diversificar públicos. La cultura se ha convertido así en una herramienta estratégica para desestacionalizar el turismo y, al mismo tiempo, para devolver al sevillano al centro con razones que van más allá del consumo festivo.

Museo de Bellas Artes: Bécquer y la Caridad

El Museo de Bellas Artes de Sevilla es uno de los grandes pilares de esta apuesta. A la exposición dedicada a los Bécquer, que revisa el peso artístico y simbólico de esta saga en la Sevilla del Romanticismo, se suma la continuidad de Devoción y caridad, una muestra que reúne los grandes lienzos procedentes del Hospital de la Santa Caridad. Murillo, Valdés Leal o Zurbarán no solo aparecen aquí como hitos de la pintura barroca, sino como piezas de un relato que conecta arte y beneficiencia en el corazón de Sevilla. La coincidencia de ambas exposiciones hace del museo uno de los espacios imprescindibles que deben visitarse en estos días de ocio y con más tiempo libre y, sin duda, en una visita obligada para los miles de visitantes que llegan a Sevilla en estos días.

El Alcázar y la gran exposición de Sorolla

El Real Alcázar, con la exposición dedicada a Sorolla, consolida una línea que transforma el monumento en uno de los escenarios más bellos para disfrutar de exposiciones de gran nivel. La luz, jardines y paisaje que salen del pincel del pintor valenciano dialogan con el espacio en una de las muestras que hacen aun más interesante la visita al palacio, uno de los monumentos más visitados de Sevilla.

Descubrir cómo se hacen las películas de Pixar en Caixafórum

En paralelo, CaixaForum Sevilla continúa desempeñando un papel clave como espacio de exposiciones y una programación cultural más alejada de las propuestas tradicionales. Sus exposiciones de carácter divulgativo, junto a propuestas de arte contemporáneo y ciencia, logran atraer a públicos familiares y visitantes que en estos días de ocio quieren disfrutar de nuevas experiencias.

Una de las mejores propuestas para esta Navidad, sin duda, es la exposición La ciencia de Pixar. El arte, la tecnología, la ciencia, las matemáticas, la informática y la creatividad son puntales de los procesos de realización de las películas animadas de Pixar. La exposición pretende generar una mayor conciencia sobre la implicación que tienen diversas carreras STEM en la animación, así como destacar el espíritu del trabajo en equipo que existe detrás de la realización de películas animadas.

Mariola Cantarero canta a la Navidad en el Maestranza

Para celebrar sus 25 años sobre el escenario, la soprano granadina Mariola Cantarero invita a dar la vuelta al mundo a través de las canciones que dan sonido a la Navidad. Melodías de Austria, Alemania, Italia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y, por supuesto, España reviven en su voz, acompañada por el pianista Antonio José Henares y el percusionista Manuel Luque. La nómina es muy extensa, desde aquellas que tienen origen tradicional a las de autores tan distintos como Händel, Mendelssohn o Irving Berlin.

Zambomba flamenca en el Cartuja Center

El Cartuja Center Cité ha arrasado esta Navidad con la programación de Así canta Jerez en Navidad. Llegó la fiesta. Quedan todavía entradas disponibles para los días 27 y 28 de diciembre. Como viene siendo habitual, cuenta con la dirección y producción musical del músico jerezano Luis de Perikín. La propuesta presenta la celebración tradicional flamenca de la Navidad típica de Jerez de la Frontera, con villancicos y zambomba flamencos y toda el compás de que da la tierra.

Cierre del año con Julio Muñoz Rancio

Después de dos años de llenos absolutos, el Pregón de Cierre de Rancio llega al Cartuja Center en un único día. Una sola función en la que, en clave de humor, Julio Muñoz, Rancio, periodista, escritor y colaborador de El Correo de Andlaucía, repasará todo lo que ha pasado en la ciudad en este 2025.

Desde el cambio de fecha de cabalgata, El Cachorro en Roma, la restauración de la Macarena, el apagón en Sevilla… Este monólogo de Rancio, con el humor más identitario de la ciudad, promete hora y media de risas.

