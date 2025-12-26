SORTEO
Regalamos dos entradas dobles para el "Concierto de Año Nuevo" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Participa en el sorteo y asiste al espectáculo el día 3 de enero en el Teatro de la Maestranza
Participa en el sorteo de dos entradas dobles para asistir al "Concierto de Año Nuevo" de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Con la soprano Leonor Bonilla y la dirección de Irene Delg.
El espectáculo tendrá lugar el próximo sábado 3 de enero del 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Maestranza, en un concierto que promete energía, ritmo y la mejor música para recibir el 2026 como se merece.
¿Cómo participar?
Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo viernes 2 de enero a las 11:00 horas. ¡Así de fácil!
- Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con el ganador/a del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.
El acto tendrá una duración total aproximada de 1 hora y 50 minutos. Se dividirá en dos partes, separadas por una pausa; La primera parte durará 40 minutos, seguida de un descanso de 20 minutos. A continuación, se celebrará la segunda parte, con una duración de 50 minutos.
El Concierto de Año Nuevo, bajo la dirección de Lucas Macías, se presenta como un festivo viaje sonoro que celebra la elegancia, la vitalidad y la tradición. Con la participación de la soprano Chen Reiss, artista residente de la temporada, la velada combinará lirismo, danzas y el inconfundible brillo vienés en un programa pensado para dar la bienvenida a 2026 con alegría y refinamiento.
