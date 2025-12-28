El Arrebato: "Por fin volveré al Teatro Falla, un día decidieron que no entraba en el perfil pero hemos hecho las paces"

Tras más de veinte años sobre los escenarios, El Arrebato vuelve a situarse en el centro de la actualidad musical con el lanzamiento de El viaje inesperado, su nuevo álbum acompañado de una gran gira que promete un cambio sobre los escenarios. Este trabajo marca una etapa renovada en la trayectoria del artista sevillano, que mantiene su esencia emocional y cercana mientras explora nuevos matices sonoros. El disco ya ha despertado interés entre sus seguidores, que ven en este proyecto una mezcla equilibrada entre la sensibilidad característica del cantante y una mirada fresca hacia nuevas formas de contar y sentir.

Con la publicación de El viaje inesperado, el artista inicia un nuevo ciclo profesional en el que la ilusión, la madurez creativa y la conexión con su público vuelven a ser protagonistas. El álbum se suma a una discografía consolidada y confirma que su estilo sigue evolucionando sin perder autenticidad, manteniendo esa capacidad para transformar vivencias y emociones en canciones que resuenan de forma íntima en quienes lo escuchan. En este contexto de estreno y plena actividad promocional, El Arrebato hace una pausa en su agenda para recibir a este medio y acompañarnos en un momento especial de su carrera.

PREGUNTA. ¿En qué momento nace 'El viaje inesperado'?

RESPUESTA. A partir de ese momento en que personalmente la vida me cambia, yo entiendo que muchas veces tenemos un mapa, una ruta en nuestra vida, y que después la vida improvisa para nosotros nos lleva a un sitio que nosotros pensábamos que no era lo que teníamos planeado, pero que al final resulta que era lo que necesitábamos. Entonces, en este disco yo lo que quiero es reflejar es el mensaje de confiar en la ola, confiar en el viento, vida, universo, Dios... porque al final yo creo que nos lleva al sitio adecuado siempre que confiemos y nos dejemos fluir.

P. Su sello es el pop aflamencado, pero siempre encuentra maneras nuevas de sonar. ¿Qué quería explorar en este trabajo?

R. Al final estoy condenado a eso ¿no? a un pop aflamencado. En este disco hago una bachata, rock, boleros, baladas... hay cosas distintas, pero al final se unifica todo en mi forma de interpretar y todo el mundo piensa que todas mis canciones son rumbitas. Muchas veces hago un bolero o una balada y la gente dice es una rumbita, qué guay. Pero bueno, es una virtud que tengo y a la vez que me condena también un poco a estar encasillado en un sitio.

P. ¿Hay alguna canción que tenga una historia especial?

R. Hay varias, Solo quería besarte, creo que esa canción refleja un momento muy apasionado, muy intenso y después hay otra como Manual de instrucciones, que también creo que es una canción con un mensaje muy importante. Pero para mí, quizás el mensaje más fuerte del disco, como yo lo siento, es De mañana no pasa.

P. Si mira hacia atrás, ¿cuál cree que ha sido la parada más decisiva en su viaje de carrera?

R. No me la había planteado nunca. La parada más decisiva quizás fue cuando salió Que salga el sol por donde quiera, vendimos un millón ochocientas mil copias: Búscate un hombre que te quiera, mi colega de siempre, a mi na más. Fue un disco maravilloso y a partir de ahí me di cuenta de que tenía que controlar mi vida, tenía que dosificarme y saber gestionar todo esto, porque claro, fue una explosión. Creo que tome una decisión muy buena, pararme, digerirlo y saber lo que quería hacer con mi vida, y eso fue lo ha marcado en mi carrera, me ha dado largura en el tiempo.

P. En su gira encontramos confirmadas más de 17 fechas entre las que se encuentran Granada, Cádiz, Sevilla, Roquetas de Mar... ¿Habrá nuevas fechas que puedas desvelarnos?

R. Vamos a anunciar dentro de poco otras 20 fechas más, yo quiero ir a todas las provincias andaluzas, ya vamos a ir a casi todas las capitales españolas también. Vamos a viajar a América también después del verano, o sea que muy contentos, es una gira que tiene un planteamiento largo, va a ser un viaje inesperado e intenso.

P. El Arrebato de siempre y el nuevo en una misma gira. ¿Esta esencia se va a mantener en todas las fechas?

R. Hay algunos conciertos que normalmente para mí son especiales, como en Sevilla, mi tierra, siempre es un concierto muy especial en el que intento tener sorpresas. También Madrid o Barcelona... Este año también hay un concierto muy especial para mí, que es el Falla, por fin vuelvo al Falla no sé por qué, un día decidieron que yo no entraba en el perfil del Falla y de repente ya, bueno, hemos hecho las paces y ya vuelvo... estoy muy ilusionado porque me hace mucha ilusión ir al Teatro Falla, porque para mí tiene algo especial, mi madre era gaditana y tiene una connotación muy emocional, muy importante.

P. En este disco podemos encontrar letras que hacen especial llamamiento al optimismo, a continuar. ¿Después de situaciones difíciles como se afronta esta actitud?

R. Hay canciones como De mañana no pasa, Manual de instrucciones, Ya no tengo miedo, que creo que son canciones muy de escucharlas, interiorizarlas y de una filosofía de vida que creo que es buena, que al final es lo que nos queda ¿Qué vamos a hacer? Quejarnos no nos sirve de nada, es como una mecedora, nos tiene entretenidos pero no nos lleva a ningún lado. Hay que salir adelante, hay que intentar superarnos aunque a veces es complicado, pero hay que intentarlo.

P. En una época tan digital ¿Qué le gustaría decirle a tus fans para poder disfrutar

R. Bueno, que al final en un mundo tan digitalizado con la IA, ya parece todo que no te crees nada, todo parece de mentira, ¿no? En realidad, el concierto es lo auténtico ahí es donde tú ves la esencia de un artista y donde tú ves realmente algo y estás absorbiendo algo auténtico, algo que es la verdad. Yo siempre digo que el concierto es el fin de todo, es el momento auténtico.