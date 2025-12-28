Navidad en Sevilla
Un clásico de la Navidad: la Orquesta Fundación Barenboim-Said vuelve al Maestranza
El maestro alemán Thomas Guggeis, director de la ópera de Frankfurt, dirige a la orquesta que fundó Daniel Barenboim en un recital que cuenta con la participación de la mezzosoprano germano-húngara Corinna Scheurle
La Orquesta Fundación Barenboim-Said regresa a su cita anual con el público sevillano el próximo 29 de diciembre en el Teatro de la Maestranza, en un concierto dirigido por el maestro alemán Thomas Guggeis, director musical de la Ópera de Frankfurt, que debutará en Sevilla con esta actuación. Al día siguiente, el 30 de diciembre, la orquesta ofrecerá el mismo programa en el Teatro Cervantes de Málaga.
Ambos conciertos contarán con la participación de la mezzosoprano germano-húngara Corinna Scheurle. El programa incluye las Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a, de Johannes Brahms; Shéhérazade para voz y orquesta de Maurice Ravel, con la colaboración de la solista; y la Sinfonía n.º 5 en re menor, Op. 47, de Dmitri Shostakóvich.
La Orquesta Fundación Barenboim-Said está formada por el alumnado de la Academia de Estudios Orquestales, y su actividad es fruto del trabajo de perfeccionamiento artístico y técnico que se desarrolla en este centro. La experiencia orquestal es uno de los pilares de la formación, que permite a los jóvenes músicos trabajar con directores y solistas de reconocido prestigio, consolidando así su desarrollo profesional
