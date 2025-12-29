Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026

La Fundación Casa de Alba conmemora el centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, con la gran exposición Cayetana. Grande de España, una muestra inédita que se celebrará en el emblemático Palacio de Las Dueñas de Sevilla y que podrá visitarse desde principios de marzo hasta finales de agosto de 2026, reivindicando la figura de una de las mujeres más influyentes de la historia reciente de España.

Un recorrido por la vida y el legado de la Duquesa de Alba

Cayetana. Grande de España recorre la vida de la duquesa Cayetana Fitz-James Stuart, la figura que mayor impacto ha tenido en la historia reciente de la Casa de Alba y su extraordinaria contribución a la conservación del legado artístico e histórico heredado. A través de cinco bloques temáticos se hace un recorrido por su biografía y sus aportaciones en el campo de la cultura, el mecenazgo, su papel como coleccionista y pintora. Continúa con su enorme rol como embajadora de España y de la internacionalización de la Casa de Alba, su influencia como icono de la moda, del flamenco y del arte del toreo. Además, profundiza en su faceta más íntima, desde la decisiva influencia de su padre, el duque Jacobo, en la protección del patrimonio histórico, hasta el papel determinante de su marido, el duque Luis. La exposición también revelará acciones menos conocidas como su actividad pionera en la defensa de los animales, su labor solidaria y su compromiso social.

Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba en su viaje de novios en Estados Unidos Anónimo (1947). / Cortesía Fundación Casa de Alba

La exposición es fruto de tres años de investigación y trabajo por parte de sus comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba, quienes han conseguido, a través de más de 200 piezas, ofrecer una imagen panorámica de la duquesa Cayetana.

Obras maestras y patrimonio de la Casa de Alba

Se expondrá por primera vez una extraordinaria selección de obras de arte adquiridas por la Duquesa de Alba y piezas de grandes maestros que la retrataron, como Zuloaga o Benlliure. Junto a su perfil como coleccionista y mecenas, se resaltará su importante labor en la conservación del patrimonio de la Casa de Alba, a través de la restauración y reformas en los palacios de Liria, Monterrey y Las Dueñas. La muestra también incluirá su lado más artístico, mediante algunas de sus pinturas; su faceta como bailaora y defensora del arte flamenco; y su figura como icono de la moda, con vestidos de alta costura, el revolucionario desfile de Dior en el palacio de Liria y diversos objetos personales.

Durante el proceso de preparación de la muestra se ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación y recuperación del importante archivo fotográfico de la duquesa Cayetana, que incluye imágenes únicas de Juan Gyenes, Cecil Beaton o Richard Avedon. También se han incorporado documentos históricos de especial valor, como la relación epistolar mantenida con destacadas figuras del siglo XX, entre ellas la reina Isabel II del Reino Unido o Jackie Kennedy.

Palacio de las Dueñas. / El Correo

Testimonios familiares sobre Cayetana Fitz-James Stuart

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, XIX Duque de Alba, resalta: “Mi madre era muy liberal, muy moderna y a la vez muy conservadora y amante de la tradición y de las instituciones. Siempre sorprendía. Tenía una personalidad muy fuerte. Era una mujer con mucho corazón y un encanto personal enorme; tremendamente vital y dinámica, contagiaba las ganas de vivir”. Y añade: “Esta exposición es, sin duda, un evento único para descubrir todas las facetas de la poliédrica Duquesa de Alba”.

En palabras de Eugenia Martínez de Irujo: “En la sociedad que hoy vivimos, donde se reivindica el papel de la mujer, ella fue pionera y asumió un rol relevante, con un sincero compromiso con la cultura, el arte, la música, la danza, el teatro y la moda, formando parte activa de las instituciones culturales más importantes de nuestro país y aportando su apoyo, visión y mecenazgo”. Y prosigue: “Esta exposición da a conocer una pequeña parte de todas esas dimensiones que marcaron la vida de la Duquesa de Alba como mujer, como madre y como amiga”.

La visión de las comisarias de la exposición

Cristina Carrillo de Albornoz añade: “Esta exposición revelará la labor y los valores que convirtieron a la Duquesa Cayetana en una Duquesa de Alba extraordinaria, guiada por el imperativo del cumplimiento del deber que le inculcó su padre, el duque Jacobo. Será su testimonio de amor a siglos de herencia histórica y al patrimonio cultural de la Casa de Alba en el centenario de su nacimiento”.

La muestra plasma la profunda devoción por Sevilla de la Duquesa de Alba y tiene lugar en la que probablemente fue su residencia favorita, el Palacio de Las Dueñas, un espectacular edificio del siglo XV de estilo gótico-mudéjar y renacentista.

Con Cayetana. Grande de España se inaugura una nueva sala de exposiciones temporales, la Sala del Patio del Aceite, restaurada durante dos años, que dará inicio a una ambiciosa programación cultural en el Palacio de Las Dueñas. La muestra se desarrollará también en diversos salones históricos de la Casa y en espacios exteriores como jardines y patios.

Con motivo de la exposición, se publicará además un libro-catálogo dedicado a la Duquesa de Alba, en español e inglés, editado por la prestigiosa editorial Assouline, presente en más de 70 países.