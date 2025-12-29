Concierto de Año Nuevo 2026 en Sevilla: la ROSS, Strauss y El Danubio azul durante dos días

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) dará la bienvenida a 2026 con uno de los acontecimientos musicales más esperados de la temporada: su tradicional Concierto de Año Nuevo, que se celebrará los días 3 de enero, a las 20.00 horas, y 4 de enero, a las 19.00 horas, en el emblemático Teatro de la Maestranza. Bajo la batuta de Lucas Macías, la formación sevillana propone un programa brillante y festivo que combina la tradición vienesa con grandes páginas de la ópera y el ballet, en una velada en la que la soprano Chen Reiss, artista residente de la temporada, aportará virtuosismo, lirismo y elegancia junto a la ROSS.

Un inicio lleno de energía y optimismo

El programa se abre con la célebre Obertura de La gazza ladra de Gioachino Rossini, una de las páginas más reconocibles del compositor italiano y una invitación a la celebración, que marca desde el inicio el tono alegre y expansivo del programa. A continuación, la soprano Chen Reiss interpretará el motete Exsultate, jubilate de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de gran virtuosismo vocal que refleja el optimismo característico del joven Mozart.

El programa continúa con el célebre Vals de las flores de El Cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski. Con su delicada orquestación y su elegante melodía, esta obra transporta al oyente a un universo de fantasía, inseparable de la magia de las fiestas navideñas. Por su parte, la Danza húngara nº 5 de Johannes Brahms aporta al concierto un marcado carácter rítmico y popular. Inspirada en melodías tradicionales, esta pieza es una de las más conocidas del compositor alemán y destaca por su energía, sus contrastes y su vitalidad.

La esencia vienesa del Año Nuevo

El corazón del programa está dedicado a la inconfundible tradición vienesa de la familia Strauss, un emblema musical de los conciertos de Año Nuevo. A través de tres obras llenas de brillo, elegancia y vitalidad rítmica, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se adentra en el universo festivo del vals y la opereta, donde la danza y el espíritu de celebración marcan el tono del concierto. Así, se interpretarán las obras Eljen a Magyar!, Op. 332, de Johann Strauss II, las Czardas de El Murciélago de Johann Strauss y Vida de artista, Op. 316, de Johann Strauss II. A continuación, la soprano Chen Reiss regresará al escenario para interpretar Meine Lippen de Giuditta, de Franz Lehár, una de las arias más célebres del repertorio de opereta.

Como colofón al concierto, el público podrá disfrutar del más famoso y querido vals de todos los tiempos, El Danubio azul de Strauss, símbolo universal del Concierto de Año Nuevo.

Con el Concierto de Año Nuevo el día 3 y 4 de enero, la ROSS pone fin a su programación navideña y arranca un 2026 que viene repleto de citas musicales para los próximos meses. Debido a la gran afluencia de personas que se concentran en el centro de Sevilla en estas fechas, los aparcamientos públicos cercanos al Teatro de la Maestranza suelen estar completos. Se recomienda llegar con tiempo a la función de Año Nuevo, ya que una vez iniciado el concierto, solo se podrá acceder tras la primera pieza. Las entradas se han puesto a la venta en el siguiente enlace.