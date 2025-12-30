Icónica Santalucía Sevilla Fest duplica cifras y cierra el año superando las 150.000 entradas vendidas

Icónica Santalucía Sevilla Fest atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. A fecha de 30 de diciembre, el festival ya ha superado las 150.000 entradas vendidas, duplicando las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron las 75.000. Este dato consolida a Icónica Santalucía Sevilla Fest como el festival de ciclo líder de España en términos de afluencia y respuesta del público.

El ritmo de ventas confirma el extraordinario interés generado por la próxima edición, con una respuesta especialmente destacada del público local. El 70 % de las entradas han sido adquiridas por público sevillano, lo que supone aproximadamente 105.000 entradas vendidas en la provincia de Sevilla, evidenciando el fuerte arraigo del festival en la ciudad y su entorno.

El 30 % restante corresponde a público procedente de otros puntos de España y del ámbito internacional, reforzando el carácter turístico y la proyección exterior del evento. Entre las provincias fuera de Sevilla, Cádiz se sitúa como la segunda con mayor volumen de ventas, concentrando un 7 % del total de entradas adquiridas.

En cuanto a la programación, el ambicioso cartel artístico de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 aún no está cerrado. Ya cuenta con artistas de la talla de Aitana (4 y 5 de junio), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).

Y en esta línea, Icónica Santalucía Sevilla Fest continuará sumando nombres para su sexta edición anunciando en los próximos meses nuevas incorporaciones que ampliarán una programación ya de por sí espectacular, confirmando una propuesta diversa y de gran atractivo para públicos de distintas generaciones.

El festival volverá a reunir en la Plaza de España de Sevilla a algunas de las voces más influyentes de la música internacional y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional, completando un cartel ecléctico y de primer nivel. Con estos datos y una programación en constante crecimiento, Icónica Santalucía Sevilla Fest se afianza como uno de los grandes acontecimientos musicales y experienciales del Sur de Europa, situando a Sevilla en el centro del circuito internacional de la música en directo durante los meses de junio y julio.