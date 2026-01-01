Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

Toca pedir deseos y esperar que sus Majestades los Reyes obren su magia. Aunque, en el caso de la cultura en Sevilla, tanto en lo que se refiere a la industria como a las infraestructuras, lo que hace falta no es magia sino grandes dosis de realidad. Sevilla acumula desde hace años una serie de proyectos culturales anunciados, replanteados y aplazados que dibujan un mapa de expectativas incumplidas para las que este 2026 debe suponer un punto de inflexión. De cara al año nuevo, más que nuevos planes estratégicos o anuncios grandilocuentes, la ciudad y su sector cultural necesitan una política, tanto desde la iniciativa pública como la privada, basada en la continuidad, la eficacia administrativa y el cuidado de las infraestructuras culturales que, sumado a la riqueza patrimonial, representan uno de los grandes atractivos de la capital andaluza.

Estos son algunos de los asuntos que siguen marcando la agenda pendiente y que van de cabeza a la lista de desos para 2026.

El Lope de Vega: su reapertura es ya una obligación frente al público

El cierre del Teatro Lope de Vega continúa siendo una anomalía en la vida cultural sevillana. Tres temporadas lleva ya con el telón echado y su público, esos espectadores fieles que han hecho durante décadas de este espacio uno de los teatros de referencia para las compañías de toda España, se han ido buscando la vida como han podido. Pero se echa en falta el terciopelo rojo de las butacas del espacio del 29. La reapertura en 2026 es ya una cuestión obligatoria para el Ayuntamiento de Sevilla. Este medio ha ido contando puntualmente todas las vicisitudes de los distintos contratos contemplados en su rehabilitación integral. Pero la ausencia de un calendario claro ha alargado su clausura más de lo razonable. Con todo, la dirección de la Bienal de Flamenco está trabajando con el Lope de Vega como escenario de sus espectáculos más emblemáticos. Sin duda, uno de los desesos más ansiados para 2026.

La ampliación del Bellas Artes, de la foto a la licitación

El Museo de Bellas Artes de Sevilla es uno de los grandes referentes museísticos del país pero continúa lastrando sus posibilidades por una falta de espacio que limita su proyección, tanto desde el punto de vista de los fondos que se pueden exhibir, el calado de las exposiciones temporales y su plan de divulgación y programa didáctico. La ampliación lleva años instalada en el terreno de la promesa.

Este 2025, se dio un avance significativo con una imagen para la esperanza: la del ministro y la consejera de Cultura, de partidos distintos, respaldando la futura ampliación en el vecino Palacio de Monsalves. Las fuentes por ambas partes informan de reuniones en las que se avanza para la próxima licitación de la redacción del proyecto, paso imprescindible para actualizar y cifrar el coste real de una intervención largamente esperada. Sin ser espectacular, supondría un avance concreto tras décadas de espera.

Fachada del Museo de Bellas Artes de Sevilla a 05 de diciembre del 2025. La mayoría de los museos y conjuntos andaluces, tanto los gestionados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como los de titularidad privada o dependientes de otras entidades públicas, abrirán con horarios especiales durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque algunos centros permanecerán cerrados. Esta programación cultural estará disponible del viernes 6 al lunes 8 de diciembre, ambos incluidos. 05 DICIEMBRE 2025 Eduardo Briones / Europa Press 03/12/2025. Eduardo Briones;category_code_new / Eduardo Briones / Europa Press

Que el museo llegue ampliado a 2030, fecha de su bicentenario, no es imposible pero falta que el Gobierno de España se ponga las pilas y que el proyecto siga adelante independientemente de los vaivenes que sufra eventualmente el Ejecutivo central.

Atarazanas: del fin de las obras al uso cultural tras décadas de abandono

2025 ha sido el año en que, por fin, ha concluido la gran intervención de las Reales Atarazanas pero el futuro de los astilleros medievales siguen siendo uno de los grandes interrogantes culturales de la ciudad. La restauración integral ha durado décadas, ha generado múltiples debates y redefiniciones sobre su uso. El reto para 2026 es que la Fundación Cajasol presente una programación cultural estable, accesible y a la altura de las expectativas y de la emblemática historiad este espacio. El centro cultural Atarazanas se sumará al eje patrimonial que representan la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares.

Librerías y bibliotecas, la red más frágil que construye cultura desde el barrio

Mientras los grandes proyectos se dilatan, la cultura cotidiana afronta otros problemas quizás con menos eco pero con gran repercusión en el tejido cultural local. El cierre de librerías independientes y las dificultades de algunas bibliotecas públicas, amenazadas por la falta de personal, evidencian una fragilidad estructural. Proteger estos espacios es clave para sostener el ecosistema cultural y garantizar el acceso a la lectura como un servicio público esencial. Hace unos días, la americanista Enriqueta Vila recibía el homenaje de la ciudad por su trabajo incansable como investigadora y también como gestora cultural desde el Ayuntamiento. Creó a principios de los 90 la red de bibliotecas municipales. Toca rescatar ese espíritu de cultura en los barrios.

La burocracia del ICAS, un lastre al que no se le pone remedio

El funcionamiento administrativo del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) es una de las principales quejas del sector. La falta de agilidad y de modernización en sus procedimientos ha tenido consecuencias directas, como la ausencia de convocatorias de ayudas culturales en el último año. Los profesionales del sector cultural de Sevilla -artistas, galeristas, editores, libreros, peñas flamencas, salas de teatro y música, gestores culturales, museólogos y museógrafos, entre otros- lanzaron un comunicado hace unos días para hacer pública la "profunda preocupación y malestar ante la decisión del Ayuntamiento de Sevilla y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) de no convocar en 2025 las tres líneas de ayudas municipales destinadas a librerías, a espacios culturales y a proyectos culturales.

Esta decisión, denuncia el sector en un comunicado, "deja en una situación crítica a decenas de profesionales, autónomos y pequeñas empresas que hemos programado actividades, abierto nuestros espacios o desarrollado proyectos culturales contando con la existencia de estas ayudas -convocadas anualmente desde hace más de una década- que permiten mejorar y sostener nuestra labor y garantizar una oferta cultural de calidad para toda la ciudadanía. Hoy, todos esos proyectos quedan sin respaldo, afectando gravemente a un tejido cultural ya de por sí frágil". Resolver este cuello de botella es imprescindible para que la política cultural municipal sea efectiva. Hace más de un año, el alcalde se comprometió a darle la vuelta como un calcetín, pero desde entonces nada se sabe al respecto.

Flamenco: de la excepcionalidad a la continuidad

Por mucho Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que lleve a gala, el flamenco sigue careciendo de una programación pública estable y sostenida en el tiempo. Más allá de ciclos puntuales o eventos señalados, impulsados por la Junta, la Bienal o el programa Jueves Flamencos de Cajasol, el desafío es construir una oferta regular que trate este arte como una expresión viva y contemporánea, no solo como reclamo turístico, sino como alimento para aficionados y público en general. Con todo el mérito que tiene, Sevilla no puede dejar estea responsabilidad en exclusiva al ámbito de las peñas o a propuestas privadas (muy enfocadas al visitante de fuera) del teatro Flamenco Triana de la Fundación Cristina Heeren.

La Casa Cernuda y la memoria del 27

Aunque este mes de diciembre ha sido más activo en actos relativos a la programación del primer centenario de la Generación del 27, todavía queda mucho trabajo por definir, sobre todo, en lo que respecta a la inauguración de la Casa Cernuda, que será el espacio que vehicule todas las actividades para celebrar, conmemorar y profundizar en el legado de un grupo de creadores que revolucionaron el arte y las letras del siglo XX. El Ayuntamiento ya se ha puesto deberes, con el anuncio de una gran exposición en la Real Fábrica de Artillería, pero queda mucho trabajo por delante. 2026 debe ser el año donde todas las administraciones y también la iniciativa privada se pongan a remar todos a una y a ser ambiciosos en las propuestas, a la altura del gran legado de los creadores de la Edad de Plata. La reciente reunión de los responsables de todas las fundaciones de artistas vinculados al 27, bajo la coordinación de Eva Díaz Pérez, comisario del evento para la Junta, ha sido un gran paso que debe tener continuidad.