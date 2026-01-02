Sevilla despide las vacaciones navideñas con los últimos pases de ‘Navigalia’ y el musical ‘La historia interminable’
El musical 'La historia interminable' y el espectáculo navideño 'Navigalia' son algunas de las propuestas familiares que se podrán disfrutar en Sevilla hasta principios de enero.
Sevilla afronta la primera semana de enero con una completa programación cultural que combina los últimos eventos navideños con musicales familiares y una amplia oferta expositiva repartida por toda la ciudad. Del 2 al 7 de enero, la capital vuelve a situarse como uno de los principales focos culturales del sur, con propuestas para todos los públicos impulsadas por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura.
Navigalia, Misión regalo
El gran espectáculo navideño de Sevilla encara sus últimos días con una edición renovada que ha incrementado tanto la duración como el aforo. ‘Misión regalo’ convierte la orilla del Guadalquivir, frente a Triana, en un cuento de Navidad lleno de luz, música y emoción, en el que la ciudad se convierte en protagonista de una historia inmersiva pensada para todos los públicos.
Con pases de 18 minutos y un aforo de 1.900 personas por sesión, más de 130.000 asistentes podrán disfrutar de esta experiencia única en uno de los enclaves más emblemáticos de Sevilla.
- Días: Hasta el 4 de enero
- Lugar: Orilla del Guadalquivir, frente a Triana
- Horarios: 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 h
- Precio: 2 euros
- Entradas: navigalia.sacatuentrada.es
FIBES – La historia interminable, el musical
La célebre novela de Michael Ende llega a Sevilla convertida en una ambiciosa superproducción musical que transporta al público al Reino de Fantasía. Criaturas animatrónicas como Fújur, Artax o el Comerrocas, una cuidada escenografía y una potente banda sonora, que incluye el mítico tema Never Ending Story, convierten este espectáculo en una de las grandes apuestas culturales de la Navidad.
Producido por la andaluza beon. Entertainment, el musical está pensado para disfrutar en familia y supone un hito técnico en el teatro español.
- Días: Hasta el 4 de enero
- Lugar: Auditorio FIBES II
- Horarios: 16:30 y 20:30 h | Domingos: 12:30 y 18:00 h
- Precio: Desde 39 euros
- Entradas: fibestickets.es
Teatro – El Rey se muere
Una poderosa alegoría sobre la decadencia del poder y el colapso de una sociedad que se niega a escuchar las advertencias de la naturaleza. Un rey autoritario, condenado a morir en apenas hora y media, protagoniza este drama apocalíptico que interpela directamente al espectador sobre la responsabilidad humana en su propia destrucción.
- Días: 22, 23, 24 y 25 de enero de 2026
- Lugar: Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería
- Hora: 20:00 h
- Precio: 18 euros
- Entradas: icas.sacatuentrada.es
Exposición Sorolla en el Alcázar de Sevilla
Una de las grandes citas culturales del año en la ciudad. La muestra recorre el vínculo del pintor Joaquín Sorolla con los jardines y espacios del Real Alcázar, poniendo en diálogo su obra con el propio monumento. La exposición está comisariada por Ana Jáuregui y cuenta con la colaboración del Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja.
- Días: Hasta el 1 de marzo de 2026
- Lugar: Real Alcázar de Sevilla
- Horario: 9:30 a 17:00 h
- Precio: Según tarifa del Alcázar
- Entradas: Web oficial del Real Alcázar
Exposición Dear Artist, de Ana Sánchez Valderrábanos
Una propuesta íntima y cargada de simbolismo que aborda memoria, salud mental y procesos emocionales a través del arte textil y la poética visual. Las obras, realizadas con telas reutilizadas e hilos bordados, dialogan entre tradición artesanal y creación contemporánea.
- Días: Hasta el 8 de febrero de 2026
- Lugar: Real Fábrica de Artillería
- Horario: Lunes a viernes, 10:00–20:00 h | Domingos y festivos, 10:00–14:00 h
- Precio: Entrada libre
Exposición José María García de Paredes. Espacios de encuentro
Una gran retrospectiva dedicada al arquitecto andaluz en el centenario de su nacimiento. La muestra reúne más de 400 piezas y repasa cuatro décadas de una obra profundamente vinculada a la música, el arte y la arquitectura moderna.
- Días: Hasta el 18 de enero de 2026
- Lugar: Real Fábrica de Artillería
- Horario: Lunes a sábado, 11:00–14:00 y 17:00–20:00 h
- Precio: Entrada libre
Exposición El perro negro, de Paco Pérez Valencia
Un recorrido emocional por más de cuarenta años de creación artística. Más de 240 obras conforman esta exposición en la que el negro, el silencio y el color funcionan como símbolos de memoria, búsqueda y espiritualidad.
- Días: Hasta el 11 de enero de 2026
- Lugar: Sala Atín Aya (calle Arguijo, 4)
- Horario: Martes a sábado, 11:00–14:00 y 17:00–20:00 h
- Precio: Entrada libre
Exposición Entre Coria y Grenoble
Segunda entrega del ciclo Interrelaciones y Desvíos, con obras de Antonio Sosa y Quique Sarzamora, bajo la curaduría de Juan Ramón Rodríguez-Mateo. La muestra conecta territorios y tiempos a través de una misma inquietud creativa.
- Días: Hasta el 22 de febrero de 2026
- Lugar: Espacio Santa Clara
- Horario: Martes a sábado, 10:00–20:00 h | Domingos y festivos, 10:00–14:00 h
- Precio: Entrada gratuita
Exposición Una habitación propia, de Concha Ybarra
La artista sevillana presenta un recorrido por 25 años de creación, combinando pintura, cerámica, textil y papel en un universo íntimo y poético inspirado en el ensayo de Virginia Woolf.
- Días: Hasta el 22 de febrero de 2026
- Lugar: Espacio Santa Clara
- Horario: Martes a sábado, 10:00–14:00 y 17:00–20:00 h | Domingos y festivos, 10:00–14:00 h
- Precio: Entrada libre
Exposición Viaje Mudéjar, de Fernando Malo
Una exposición cerámica que dialoga entre el legado arquitectónico de la Aljafería de Zaragoza y el Real Alcázar de Sevilla, conectando tradición y contemporaneidad desde una mirada artística actual.
- Días: Hasta el 28 de febrero de 2026
- Lugar: Centro de la Cerámica de Triana
- Horario: Martes a domingo, 10:00–19:00 h
- Precio: Entrada libre
