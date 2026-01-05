Al rescate de las pintoras orilladas por la Historia: el Museo de Bellas Artes de Sevilla incorpora dos lienzos de Luisa Puiggener

Durante décadas, el silencio ha sido el marco de muchas mujeres artistas. Sus obras, cuando sobrevivieron, quedaron relegadas a colecciones privadas, a depósitos invisibles o al pie de página de los manuales. El Museo de Bellas Artes de Sevilla continúa ahora una labor de reparación histórica con la incorporación a sus fondos de dos lienzos de la pintora Luisa Puiggener (Jerez de la Frontera, 1867-Sevilla, 1921), una creadora activa y reconocida en su tiempo, pero posteriormente olvidada.

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha adquirido en subasta los lienzos Consulta gratis (1904) y Riña (hacia 1900-1910), dos piezas representativas del trabajo desarrollado por Puiggener en la Sevilla de las primeras décadas del siglo XX. Con esta compra, el museo no solo amplía su colección, sino que corrige una omisión histórica. No es que hasta ahora no se hayan expuesto públicamente obras de mujeres artistas pero es una tarea a la que todavía le queda mucho recorrido.

"La incorporación de Luisa Puiggener amplía la presencia de las mujeres en la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla y pone fin a la ausencia de esta pintora en sus fondos. De hecho, la pinacoteca sevillana, bajo la dirección de Valme Muñoz, lleva más de una década comprometida con la reivindicación de la mujer en el mundo del arte a través de sus actividades", ha apuntado Del Pozo en una nota. Según fuentes de la Consejería, las obras "se expondrán seguro" pero antes pasara por el taller para su puesta a punto antes de su exhibición. Aunque no hay fecha decidida, el entorno del 8M, donde desde distintos ámbitos se profundiza por el rol de la mujer, podría ser la excusa para incorporar de forma oficial y públicamente estas piezas a la colección permanente del museo.

Una pintora formada en el taller de Jiménez Aranda

María Luisa Puiggener Sánchez nació en Jerez de la Frontera en 1867, aunque desde muy joven se estableció en Sevilla, ciudad en la que se formó como pintora y completó su aprendizaje en el taller de José Jiménez Aranda Su participación constante en certámenes artísticos locales y nacionales a lo largo de varias décadas evidencia una dedicación profesional a la pintura, poco habitual en las mujeres de su tiempo.

Consulta gratis, obra con la que concurrió a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904, se inscribe en el realismo social y retrata una escena cotidiana de la Sevilla más humilde: varios pacientes esperan en el zaguán de una casa para ser atendidos gratuitamente por un médico. Ancianos, mujeres, niños y un joven obrero herido componen una escena sobria, construida con sencillez y cargada de humanidad, que refleja la miseria y el desamparo frecuentes en la ciudad de la época.

Por su parte, Riña ofrece una escena de interior de carácter costumbrista, resuelta sin gestos exagerados ni teatralidad. La pintora se apoya en la disposición de las figuras y en un estudiado uso de la luz, procedente de dos focos opuestos, para eliminar el claroscuro y dotar a la escena de una claridad envolvente. El cuidado tratamiento de la indumentaria confirma una pintura segura, contenida y técnicamente madura.

La recuperación de Luisa Puiggener se suma así a un proceso más amplio de revisión del canon artístico, que comienza a devolver a las mujeres el lugar que durante décadas les fue negado.