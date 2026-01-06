Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Carrasco comparte el regalo más especial de Reyes: un gesto con el que recuerda sus raíces en Isla Cristina

El cantante ha compartido en redes el regalo que le han hecho sus amigos y que sus fans han celebrado destacando la humildad del artista, que se enfrentará en junio a cuatro conciertos en el Estado de La Cartuja

Manuel Carrasco presume de su regalo de Reyes

Manuel Carrasco presume de su regalo de Reyes / Manuel Carrasco

Susana Sorní

Sevilla

Manuel Carrasco ha vuelto a tocar el corazón de sus seguidores con un regalo de Reyes cargado de emoción. El artista de Isla Cristina compartió en redes un detalle muy especial que le hicieron sus amigos de toda la vida, un regalo que le ha devuelto de golpe a su infancia, cuando siendo apenas un chiquillo salía a mariscar para ganarse unos duros y poder disfrutar del fin de semana sin tener que pedir en casa.

Lejos de los lujos y de los grandes focos, este obsequio tiene un valor incalculable para el cantante, porque conecta con sus raíces, con el esfuerzo, con la familia y con esos años en los que el mar era su escuela. "Hay cosas pequeñas, tan significativas que emocionan como las que más", escribió Carrasco, dejando claro que este detalle ha sido uno de los regalos más especiales que ha recibido.

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y admiración por parte de sus fans, que destacan su humildad y su forma de no olvidar nunca de dónde viene. Una vez más, Manuel Carrasco demuestra que sigue siendo el mismo chaval de Isla Cristina, pese al éxito y a los escenarios.

Noticias relacionadas y más

Además, el artista adelantó cuál será su verdadero regalo de Reyes: el reencuentro con su público en junio, en los cuatro conciertos que ofrecerá en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Citas que ya espera "como un niño en la noche de Reyes" y que prometen ser mágicas.

