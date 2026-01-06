Música
Manuel Carrasco comparte el regalo más especial de Reyes: un gesto con el que recuerda sus raíces en Isla Cristina
El cantante ha compartido en redes el regalo que le han hecho sus amigos y que sus fans han celebrado destacando la humildad del artista, que se enfrentará en junio a cuatro conciertos en el Estado de La Cartuja
Manuel Carrasco ha vuelto a tocar el corazón de sus seguidores con un regalo de Reyes cargado de emoción. El artista de Isla Cristina compartió en redes un detalle muy especial que le hicieron sus amigos de toda la vida, un regalo que le ha devuelto de golpe a su infancia, cuando siendo apenas un chiquillo salía a mariscar para ganarse unos duros y poder disfrutar del fin de semana sin tener que pedir en casa.
Lejos de los lujos y de los grandes focos, este obsequio tiene un valor incalculable para el cantante, porque conecta con sus raíces, con el esfuerzo, con la familia y con esos años en los que el mar era su escuela. "Hay cosas pequeñas, tan significativas que emocionan como las que más", escribió Carrasco, dejando claro que este detalle ha sido uno de los regalos más especiales que ha recibido.
La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y admiración por parte de sus fans, que destacan su humildad y su forma de no olvidar nunca de dónde viene. Una vez más, Manuel Carrasco demuestra que sigue siendo el mismo chaval de Isla Cristina, pese al éxito y a los escenarios.
Además, el artista adelantó cuál será su verdadero regalo de Reyes: el reencuentro con su público en junio, en los cuatro conciertos que ofrecerá en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Citas que ya espera "como un niño en la noche de Reyes" y que prometen ser mágicas.
- Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 5 de enero de 2026
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones
- Muere Antonio Smash, el alma de la banda sevillana que abrió el camino a la gran revolución del rock andaluz
- Esenzia lanzará sudaderas y forros polares en la Cabalgata de Reyes de Sevilla: esta es la ubicación concreta