José María Garzón visita a Morante y enciende la ilusión de su regreso a la Maestranza: “Soñando”

La vida, muchas veces, va de sueños. Y José María Garzón, nuevo empresario de la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, no esconde el suyo: volver a ver a Morante de la Puebla vestido de luces en el ruedo del Baratillo tras su retirada en las Ventas.

Garzón, que asumió oficialmente la gestión de la plaza este 1 de enero, ha visitado este miércoles la Huerta de San Antonio para encontrarse con el torero cigarrero y conocer de primera mano su evolución y sus sensaciones de cara a la nueva temporada. El gesto, cargado de simbolismo, no ha pasado desapercibido. Acompañando una fotografía del encuentro, el empresario publicó una sola palabra en su estado de WhatsApp: “Soñando”.

Un mensaje breve, pero elocuente. La declaración de intenciones es clara: Garzón quiere a Morante en la Maestranza como eje del abono. Y Sevilla añora el arte del diestro.

Morante, entre la recuperación y la esperanza

Conviene, no obstante, mantener los pies en el suelo. Tras anunciar su retirada el pasado 12 de octubre en Las Ventas, Morante de la Puebla ha pasado el invierno alejado de los focos mediáticos, centrado en su recuperación personal y médica. El torero se encuentra actualmente en Portugal junto a su apoderado, donde sigue un proceso recomendado por los especialistas para recuperar la normalidad en su vida. Es su principal prioridad.

El propio diestro lo explicaba recientemente en una entrevista en Clarín (RNE), tras recibir la tercera Oreja de Oro: “Es mi esperanza, mi lucha y mi ilusión, pero nunca se sabe. Estas cosas de la cabeza no son tan fáciles. Es una lucha interior muy fuerte que arrastraba desde los 20 años”.

¿Maestranza, Goyesca o Las Ventas?

Si la evolución es favorable, Morante no descarta volver a los ruedos esta misma temporada. Así lo dejó entrever en esa misma entrevista: “Me gustaría que fuese un punto y aparte, no un final”, confesó el torero sevillano.

“Me gustaría que fuese un punto y aparte, no un final”

Multitud de rumores han sonado entre los corrillos taurinos señalando algunos escenarios soñados para su regreso: la Maestranza, la Goyesca de Ronda o incluso Las Ventas en otoño.

Todo dependerá de su estado de salud y del criterio médico. “Ojalá pronto pueda estar con todos vosotros, que es lo que a mí me gusta, y poder ofrecer mi mejor versión”, añadió.

Domingo de Resurrección, ¿demasiado pronto?

En las últimas horas han aumentado los rumores sobre una posible reaparición en el próximo Domingo de Resurrección, lo que supondría un inicio de ensueño para la primera temporada de Garzón al frente de la Maestranza. Sin embargo, los plazos son ajustados y todo hace indicar que el regreso se retrase hasta la Feria de San Miguel, en septiembre.

Por ahora, solo hay una certeza: la ilusión está viva. Garzón sueña con convencerlo, Sevilla espera y Morante sigue librando su batalla más importante. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.