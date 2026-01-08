‘El Rey se muere’ llega a la Real Fábrica de Artillería como la gran cita teatral de enero

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, presenta la completa programación cultural en Sevilla del 8 al 14 de enero, una agenda diversa que refuerza el compromiso municipal con una oferta cultural accesible y de calidad. “La música, en todas sus formas, constituye una parte esencial de nuestra apuesta por una cultura accesible, diversa y presente en la vida cotidiana de Sevilla”, asegura Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura.

La música como eje de la programación

Viernes, 9 de enero de 2026

Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio

Hora: 20:00 horas

Entradas: 20 / 10 € (https://icas.sacatuentrada.es/)

Concierto proyectoeLe + Kyma Kollektiv – Música contemporánea

El grupo vocal proyectoeLe, bajo la dirección de Carlos Cansino, protagoniza una nueva cita del XV Festival Encuentros Sonoros con un programa de estrenos absolutos escritos para la formación por miembros del colectivo internacional Kyma Kollektiv.

Las obras, firmadas por Alireza Shahabolmolkfard, Ixta Rodero Gil, Jadwiga Frej y María Pérez Díez, exploran la relación entre la voz contemporánea y la conciencia ecológica, en una propuesta poética, crítica y accesible.

Sábado, 10 de enero de 2026

Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio

Hora: 20:00 horas

Entradas: 10 € (https://icas.sacatuentrada.es/)

Concierto ROSS – Música de cámara

El quinto concierto del XXXVI Ciclo de Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) propone un recorrido por la música francesa y española para piano y vientos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

El programa, interpretado por destacados solistas de la ROSS, incluye obras de Albert Roussel, Tomás Bretón, Vincent d’Indy y Francis Poulenc, con una selección que combina audacia armónica, acento popular y refinamiento neoclásico.

Domingo, 11 de enero de 2026

Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio

Hora: 12:00 horas

Entradas: 16 € (disponibles descuentos y abono de temporada) – https://icas.sacatuentrada.es/

Concierto Víctor Barceló – Música contemporánea

El percusionista Víctor Barceló presenta Lux Machina dentro del XV Festival Encuentros Sonoros, un programa de música contemporánea donde el sonido, la luz y la imagen digital conviven como elementos inseparables. Obras de Terry Riley, Paula Piñero, Kaj Duncan David, Igor C. Silva, Alberto Bernal e Isandro Ojeda dialogan con proyecciones, algoritmos y estructuras visuales, en una propuesta inmersiva influida por el minimalismo y el noise.

Martes, 13 de enero de 2026

Lugar: Sala Silvio

Hora: 20:00 horas

Entradas: 10 € (https://icas.sacatuentrada.es/)

Además…

Ya están a la venta las entradas de ‘El Rey se muere’

Un rey autoritario, aferrado al poder y condenado a morir en hora y media, protagoniza esta poderosa alegoría sobre la decadencia humana y el colapso de una sociedad que se niega a escuchar las señales de la naturaleza. Un drama apocalíptico que cuestiona el lugar del hombre en el mundo y su responsabilidad en su propia destrucción.

Días: 22, 23, 24 y 25 de enero de 2026

Lugar: Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería

Hora: 20:00h

Entradas: 18 euros (icas.sacatuentrada.es)

Exposición ‘José María García de Paredes. Espacios de encuentro’

Con motivo del centenario del arquitecto andaluz José María García de Paredes, Sevilla acoge una gran retrospectiva que recorre cuatro décadas de su obra.

La muestra, organizada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla junto al Museo Reina Sofía y la Fundación ICO, reúne más de 400 piezas y pone en valor su estrecho vínculo con la música, el arte y la arquitectura moderna.

Día: Hasta el 18 de enero de 2026

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición – ‘Dear Artist’ de Ana Sánchez Valderrábanos

Memoria, salud mental y simbolismo inconsciente son los temas que aborda Ana S. Valderrábanos en Dear Artist, una propuesta que combina arte textil, poética visual y carga conceptual. Con influencias del legado de Anni Albers y las Asafo Flags, sus piezas realizadas con telas reutilizadas e hilos bordados construyen un lenguaje íntimo y narrativo.

Día: Hasta el 8 de febrero de 2026

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: inauguración 19:30 h | Horario habitual: lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 h; domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición – ‘Entre Coria y Grenoble’

El Espacio Santa Clara acoge la exposición Entre Coria y Grenoble, segunda entrega del ciclo Interrelaciones y Desvíos, con obras de Antonio Sosa y Quique Sarzamora y la curaduría de Juan Ramón Rodríguez-Mateo. La muestra profundiza en el vínculo entre arte, espacio y tiempo, conectando distintos territorios a través de una misma inquietud creativa.

Día: Hasta el 22 de febrero de 2026

Lugar: Espacio Santa Clara

Hora: de martes a sábado, de 10:00 a 20:00 h · domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h

Entrada gratuita hasta completar aforo

Exposición – ‘Una habitación propia’ de Concha Ybarra

La artista sevillana Concha Ybarra presenta en el Espacio Santa Clara la exposición Una habitación propia, un recorrido por 25 años de creación que combina pintura, cerámica, textil y papel en un universo íntimo y poético, inspirado en el célebre ensayo de Virginia Woolf.

Día: Hasta el 22 de febrero de 2026

Lugar: Espacio Santa Clara

Horario: de martes a sábado, 10:00–14:00 y 17:00–20:00 h; domingos y festivos, 10:00–14:00 h (lunes cerrado)

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición – ‘Viaje Mudéjar’ de Fernando Malo

El Centro de la Cerámica de Triana acoge Viaje Mudéjar, una exposición del artista Fernando Malo que establece un diálogo entre el legado arquitectónico de la Aljafería de Zaragoza y el Real Alcázar de Sevilla. La muestra conecta tradición y modernidad a través de técnicas cerámicas históricas reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea.

Día: Hasta el 28 de febrero

Lugar: Centro de la Cerámica de Triana

Hora: de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición temporal – ‘Sorolla en el Alcázar de Sevilla’

Arranca la exposición dedicada a Joaquín Sorolla el 16 de diciembre en el Real Alcázar de Sevilla, una muestra que recorre el vínculo del pintor con los jardines y espacios del monumento. Bajo la dirección de Ana Jáuregui y fruto de la colaboración entre el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja, esta cita cultural se presenta como uno de los grandes hitos culturales del año en la ciudad.

Día: Hasta el 1 de marzo de 2026

Lugar: Real Alcázar de Sevilla

Hora: de 9:30 a 17:00

Entradas: disponibles en la web oficial del Real Alcázar de Sevilla