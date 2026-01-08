Música Sacra: Sevilla celebra su primer encuentro nacional de autores con Abel Moreno y Manuel Marvizón

Sevilla refuerza su papel como referente cultural y religioso con el impulso del I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que convertirá a la ciudad en capital nacional de este género el próximo sábado 17 de enero. La cita, que reunirá a destacados compositores, intérpretes e instituciones en la Real Fábrica de Artillería, nace con la vocación de situar a la música sacra procesional en el lugar de relevancia que merece dentro del panorama cultural español.

Presentación institucional del encuentro

La presentación del evento, celebrada en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, ha estado presidida por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, quien ha destacado la importancia de la música sacra procesional tanto desde el punto de vista cultural como religioso, así como el papel de Sevilla como referente indiscutible en su desarrollo y proyección.

Impulsado por el gobierno municipal junto a la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional (MUSAPRO), el encuentro nacional nace para cubrir un vacío histórico y crear un espacio de diálogo, análisis y formación. Entre sus objetivos se encuentran poner en valor la figura del compositor, reflexionar sobre los formatos musicales y difundir el conocimiento en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

Un proyecto cultural con vocación de futuro

La iniciativa se concibe con vocación de continuidad y como un proyecto estratégico de alto valor artístico, patrimonial y social, alineado con las políticas de promoción cultural de las principales instituciones del país. En este sentido, el encuentro persigue reivindicar la música sacra procesional como una manifestación cultural viva y en constante evolución, fomentando la creación musical de calidad desde la unión entre tradición e innovación.

Asimismo, se busca establecer vínculos estables entre compositores, bandas, coros, hermandades e instituciones; dar visibilidad a la diversidad de formaciones musicales procesionales existentes en todo el territorio nacional; y reforzar el papel de Sevilla como epicentro cultural de este género musical.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presidido la presentación del El I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional / El Correo

El papel del compositor procesional

Manuel Alés ha puesto el acento en la figura del compositor de marchas procesionales, a quien ha definido como “elemento fundamental” para que esta música haya llegado hasta nuestros días y continúe siendo un referente internacional de creación artística con sello sevillano.

El encuentro está abierto a todo el ecosistema musical, desde creadores e intérpretes hasta gestores culturales, representantes de hermandades y cofradías, estudiantes, profesionales del ámbito musical y aficionados en general. Entre los participantes figuran compositores consagrados, directores de formaciones de reconocido prestigio, expertos en gestión y derecho, así como una amplia representación institucional.

Organizado por MUSAPRO y patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla, el evento cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Programa y clausura musical

El programa incluye la inauguración oficial, seis mesas redondas articuladas en torno a cuatro áreas temáticas —formaciones musicales, marco profesional y derechos de autor, proceso creativo y ecosistema cultural— y la presentación de conclusiones. La jornada se cerrará con un concierto de clausura a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.