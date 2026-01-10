Las entradas para los cuartos de final del COAC 2026 salen a la venta hoy sábado: cómo y dónde comprarlas

Las entradas para los cuartos de final del COAC 2026 en el Gran Teatro Falla salen este sábado 10 de enero en taquilla con el objetivo de "dar prioridad al público gaditano", tal como ha destacado el Consistorio. En concreto, la venta para la segunda fase del Concurso se ha habilitado en la sede del Ayuntamiento de Cádiz a partir de las 10:00.

Para facilitar el acceso al mayor número posible de personas, en cada compra se podrán adquirir entradas para un máximo de tres sesiones. En taquilla solo se permitirá la compra de dos entradas por persona, siendo una de ellas obligatoriamente para el comprador. Asimismo, se contempla la posibilidad de adquirir una única localidad para aquellos que deseen asistir a todas las sesiones de cuartos de final, hasta un total de siete funciones.

Según ha informado el propio Ayuntamiento, las entradas destinadas a personas con problemas auditivos o visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida o diversidad funcional y personas con una discapacidad igual o superior al 65% se pondrán a la venta el domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 10:00, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

El acceso al teatro estará regulado mediante entradas nominativas, que deberán ir identificadas con el DNI de la persona asistente, documento que será obligatorio presentar junto a la entrada. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia, y los menores de 16 años deberán acudir acompañados de una persona responsable o autorizada.

Estos son los precios de las entradas

La venta se realizará exclusivamente en taquilla mientras haya público en cola y, en caso de que queden localidades disponibles tras atender a todas las personas, pasarán a venderse por internet a través de Bacantix. Los precios se mantienen respecto a la última edición, oscilando entre los 40 euros en butacas y los 20 euros en el gallinero.

Las preliminares arrancan este domingo

Cabe recordar que este COAC 2026 arranca este domingo. Y ntre los grupos más esperados, el de Ale el Peluca, que consiguió alzarse con el primer premio con Los Calaíta, unas de las sensaciones en el pasado año. En esta ocasión, su chirigota Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) cantará el viernes 23 de enero, justo antes del cuarteto del Gago, ¡Que no vengan!. Por su parte, ¡Sssshhh!, la chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida, se subirá a las tablas el martes de 27 de enero.

En comparsas hay que destacar la vuelta de Antonio Martínez Ares tras un año de parón. El autor del barrio de Santa María, primer premio en 2024 con La oveja negra, pondrá en escena Los humanos en la novena sesión de preliminares, que se celebrará el lunes 19 de enero. Y el último primer premio en la modalidad, Jesús Bienvenido, hará lo propio el domingo 25 de enero, fecha en la que debutará con DSAS3.