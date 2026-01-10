La vuelta de Martínez Ares, la confirmación del Peluca o el adiós del Selu: las cinco claves del COAC 2026

Después de 317 días, las coplas vuelven a sonar en el Gran Teatro Falla. Este domingo 11 de enero arrancan las preliminares del COAC 2026, una edición marcada por despedidas como la de José Luis García Cossío, el Selu, y también por regresos de grandes figuras como la de Antonio Martínez Ares. Es el año además posCalaítas, aquel pelotazo chirigotero que dio el joven Ale el Peluca, el de la consagración -si es que hiciera falta aún- del cuarteto del Gago o el de la guerra abierta en los coros. Cinco claves que resumen un nuevo carnaval que empieza.

La vuelta de Martínez Ares

Antonio Martínez Ares regresa al Falla. Después de un año de parón por problemas de salud, el autor del barrio de Santa María vuelve al Concurso con Los humanos el próximo lunes 19 de enero. Una comparsa con la que intentará seguir el camino de sus tres últimas participaciones, en las que se alzó con el primer premio: La oveja negra (2024), La ciudad invisible (2023) y Los sumisos (2022). Triplete que se sumó a los otros siete máximos galardones conseguidos anteriormente en la modalidad, desde 1993 con Los miserables a Los carnívales en 2019.

No lo tendrá fácil, por supuesto. En la pelea también estará a priori el triunfador del pasado COAC 2025, Jesús Bienvenido, que presenta este año DSAS3 tras el éxito de Las ratas. Y la agrupación de Raúl Cabrera y Miguel Ángel García Argüez Chapa, El desguace, que justo se estrena este domingo. O El manicomio, de Jonathan Pérez el Jona, segundo premio en el último Concurso; La Camorra, de Marta Ortiz, y Los invisibles, de Manuel Cornejo.

La confirmación del Peluca

La pasada edición tuvo un nombre propio: Alejandro Pérez Sánchez. Ale el Peluca, vaya. En su debut como autor en solitario, este jovencísimo chirigotero se plantó en las tablas sentado en una silla alta, con un cigarro en la mano y hablando en catalán. Una propuesta arriesgada que convenció hasta el punto de lograr el primer premio con Los calaíta. Este 2026, por tanto, podría ser el año de su confirmación pospelotazo, aunque el Peluca ya ha advertido con age desde el propio nombre de la agrupación: Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción).

Porque no es nada fácil ganar el primero en la modalidad. Sobre todo por el nivel de otros grandes autores como José Guerrero el Yuyu, que vuelve a concursar con Los que van a coger papas tras el tercer premio de Los James Bond que da gloria verlos. O los tándems que conforman Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida, que presentan este año Sssshhh!, y el de Manolín Santander y Sánchez Reyes, que el 15 de enero estrenan Los cadisapiens (la involución).

El Yuyu durante la actuación de su chirigota en cuartos de final del COAC 2025. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

También hay que tener en cuenta siempre a otros representantes de la vieja guardia chirigotera que siguen en activo, como Juanma Braza el Sheriff, que compone este año Los semicuraos. Una veteranía que comparte modalidad con la frescura, juventud y descaro de grupos como Las Shonikete o el de Los inhumanos, que en esta ocasión sacan Los camper del sur.

El adiós del Selu

La historia reciente del Concurso pasa en buena medida por José Luis García Cossio, el Selu. Los lacios, Si me pongo pesao me lo dices, Las marujas, Viva la Pepi, Los titis de Cai, Los enteraos y Los que no se enteran. Y también aquellos años de surrealismo junto a Yuyu y Erasmo de Época vergüenza, Los salmolontropos verdes, Los piconeros galácticos y la genial El que la lleva la entiende. En total, más de 30 agrupaciones con las que ha conseguido varios primeros premios y quizá lo más difícil de lograr en carnaval: tener un sello único que además enganche al aficionado.

El Selu durante la actuación de su chirigota en 2024. / MANUEL FERNÁNDEZ (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

Pero el tiempo, la presión y la exigencia pesan. El propio Selu lo reconoció cuando el pasado octubre anunció el fin de su participación en el COAC: "Llegados a este punto y después de 46 años yendo a concursar al Falla, llegó el momento de la retirada. Durante estas cinco décadas me han ido aumentando los nervios por la presión, y es lo que me lleva a tomar esta triste decisión". Ya está, se acabó. Pero aunque el Concurso prosiga, será inevitable tener presente esta edición a quien tanta gloria dio en las tablas.

Pedrosa y Fernández, Pardo y Rivas, Bayón y Cao

En estos apellidos están los ganadores de coros de los últimos años. En 2025 fueron de hecho Antonio Bayón y Rubén Cao con El gallinero, con el que el conocido como Coro de los Estudiantes se alzó con el primer premio. La edición anterior lo conquistaron David Fernández y José Manuel Pedrosa con Los iluminados, con un grupo más que asentado ya en la élite de la modalidad. Y en 2023, Antonio Rivas y Julio Pardo hijo con Los martínez, que continúan la histórica senda marcada por Julio Pardo Merelo tras su fallecimiento aquel mismo año.

El coro 'El gallinero' en su pase de semifinales. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

Luis Rivero también forma parte de la lista de autores esperados cada febrero en la modalidad. Sin ir más lejos, en la pasada edición del COAC alcanzó el segundo premio con Cádiz, el show, un coro con el que desarrolló un verdadero espectáculo teatral gracias en buena parte a un repertorio fresco y un portentoso conjunto de voces.

La consagración del cuarteto del Gago

El cuarteto del Gago lleva varios años a un nivel superlativo. Al ingenio que siempre ha caracterizado a esta agrupación se ha sumado en los últimos tiempos un cariz ácido y mordiente, bien despachao de humor negro, que han elevado aún más sus repertorios. Como ejemplos, Ku Klux Klan Klan el pasado 2025 o Punk y circo: la lucha continúa en 2024, dos propuestas que demuestran que Miguel Ángel Moreno es uno de los mejores autores de carnaval actuales.