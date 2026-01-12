Conmoción en el mundo del toro por la muerte del novillero Nicolás Cubero

El mundo del toro está de luto tras la muerte del joven novillero Nicolás Cubero. El madrileño, alumno de la Escuela Taurina del El Juli, ha muerto de forma repentina a los 17 años. Según ha avanzado el diario El Mundo, fueron sus padres quienes lo encontraron sin vida en la cama, un día después de haber participado en el certamen Maletilla de Plata, celebrada en la ganadería madrileña de Caras Blancas de Carpio.

La noticia ha provocado una fuerte conmoción entre sus compañeros y en el mundo del toro en general. Según este diario, el joven novillero tenía diabetes y había sufrido algunos episodios de epilepsia, sin embargo, aún se desconocen las causas de la muerte.

Tan solo una jornada antes, el madrileño participaba en el I Bolsín de Maletilla de Plata, una jornada formativa que reunió a alumnos de distintas escuelas taurinas con el objetivo de seguir creciendo, aprendiendo y mostrando su evolución en el campo.

Fue la misma ganadería de Caras Blancas una de las que ha mostrado su pésame tras conocerse la fatal noticia. "Desde la ganadería, queremos transmitir todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de Nicolás que por desgracia nos ha dejado de una manera repentina e injusta", comentaban a través de su cuenta de Instagram.

"En su honor , la vaca N24 G5, tentada por él, será llamada Cubera, para que su nombre quede grabado en la historia de nuestra ganadería", daba a conocer la ganadería.

Muchos compañeros también se han hecho eco de la noticia y han mostrado su pesar por la repentina marcha del novillero. Su compañero de escuela, el joven Alessandro Gómez-Cuenca Manrique, ha expresado su dolor en sus redes: "Y así de repente, sin avisar, tras un día juntos con nuestras familias, teniéndote toda la mañana con mi nueva toalla colgada al hombro, riendo, con nervios, comentando nuestras batallas, comiendo frente a ti y viendo tu cara de torero porque ya comenzaba tu tanda".

Fue justo en este último certamen donde el también novillero actuó como mozo de espadas del joven fallecido, destacando la faena llevada a cabo en su última jornada sobre el ruedo. "Lo hiciste de maravilla, con esa esencia tan tuya. Todo esto es con lo que me voy a quedar, además de con las risas que hemos echado siempre juntos", lamentaba el joven.

"Consternados por el repentino e inesperado fallecimiento de Nicolás Cubero. Todos los que formamos la Escuela Taurina José Cubero Yiyo nos sumamos al dolor de sus familiares, amigos y compañeros. Nuestro apoyo y abrazo, a su Escuela Taurina de El Juli, estamos con vosotros en estos duros momentos. Sigue soñando allí arriba Nicolás. Descansa en paz, torero", publicaban también en redes desde la Escuela Taurina José Cubero Yiyo, participante también en el último certamen en el que estuvo presente el joven.

Según detalla Cultoro, Nicolás Cubero estaba en el inicio de su carrera como novillero. Había toreado poco, pero ya había mostrado una dedicación a su edad. Según ha declarado para esta publicación Ángel Gómez Escorial, uno de los profesores de la Escuela Taurina de El Juli, "estaba en el inicio de su carrera, pero era uno de los alumnos más dedicados y con más afición. Toreaba poco, pero su prioridad era el toreo. También estudiaba y era muy aplicado". Aunque aún no había vestido de luces, sí había participado en festivales y había dado ya sus primeros pasos frente a los novillos, siempre con humildad y entrega.