Descuentos en el abono y precios especiales para los jóvenes: la Maestranza abre nueva etapa con Lances de Futuro

El empresario José María Garzón, al frente de la firma Lances de Futuro, ha comparecido por primera vez ante los medios desde su elección como nuevo gestor de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla para desgranar las líneas maestras de un proyecto que afronta, según sus propias palabras, “con máxima ilusión y responsabilidad”.

"Estamos aún aterrizando; hemos entrado en una gran casa y hay que amueblarla", ha señalado Garzón, que ha recordado la coincidencia simbólica de su llegada al coso sevillano con el vigésimo aniversario de su empresa en este 2026. El nuevo empresario ha subrayado además que se mantiene el cien por cien del equipo humano de Pagés, una decisión que busca garantizar continuidad en la gestión.

Uno de los ejes centrales del proyecto será el cuidado del abonado, al que Garzón ha definido como su "cliente prémium". Entre las medidas anunciadas figura un descuento del 10% en el abono, así como ventajas y experiencias exclusivas pensadas únicamente para quienes mantienen su fidelidad a la plaza.

Entre las principales novedades destaca la creación de un abono joven para menores de 25 años y la recuperación de la histórica Real Venta de Antequera, cerrada desde hace 38 años, como espacio para mostrar el ganado que se lidie en la Maestranza. "Entre cinco y seis corridas podrían ir allí", ha explicado Garzón, que ha avanzado que el recinto podrá ser visitado por colegios dentro de una programación abierta a todos los públicos.

El nuevo gestor también ha anunciado la ampliación de las jornadas de puertas abiertas, la celebración de una gala de presentación de los carteles antes del 20 de febrero y la recuperación de fechas señaladas del calendario taurino sevillano, con especial atención al Corpus Christi, aunque ha descartado por ahora el regreso de la corrida del 15 de agosto.

Otra de las propuestas que se están estudiando es la posibilidad de dejar localidades libres en novilladas e incluso en las corridas de San Miguel, una medida que deberá consensuarse con la Junta de Andalucía.

Preguntado por el posible regreso de Morante de la Puebla al abono sevillano, Garzón ha apelado a la prudencia tras visitarlo recientemente: "Tiene una enfermedad y no podemos apretar; hay que respetar las circunstancias de la persona". En cualquier caso, ha dejado claro que el torero estará en Sevilla "cuando él quiera".

En el apartado ganadero, ha confirmado la vuelta de La Quinta y el debut de la ganadería de Álvaro Núñez, además del regreso de Puerto de San Lorenzo. El elenco mantendrá, en líneas generales, los hierros habituales de los últimos años, incluidos los emblemáticos Miura y Victorino Martín.

Sobre la estructura del abono, Garzón ha avanzado que se abrirá el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, y continuará con tres festejos el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril, para retomar el ciclo continuado el miércoles 15. La feria de San Miguel podría ampliarse y las novilladas promocionales de verano pasarán a tener estructura de abono.

En cuanto a la televisión, el empresario apuesta por un modelo mixto, con el posible regreso de OneToro -ausente en 2025- combinado con retransmisiones de Canal Sur. "El tema va por buen camino", ha asegurado.

Por último, al ser preguntado por una hipotética vuelta de José Tomás a la Maestranza, Garzón ha evitado cualquier anuncio y ha respondido con otra pregunta que resume la expectación que rodea al torero: "¿Cómo sería esa noticia para toda la afición?".