"¿Que qué me queda de la niña de Algar que llegó a 'Se llama copla'? Pues la zeta, todo lo demás ha cambiado"

De un tiempo a esta parte Laura Gallego (Jerez de la Frontera, 1991) es ubicua. En Canal Sur, tira de desparpajo en el programa de Bertín Osborne y es una cara habitual de los programas y galas que organiza la televisión autonómica. En Fin de Año se coló en el carrusel de artistas de TVE con una propuesta de copla electrónica o dj coplera -poner etiquetas no es fácil- que repitió durante la Cabalgata de Reyes de Sevilla en la calle Asunción, tiene un calendario apretado de conciertos por toda España. Es una celebritie andaluza que posa en los photocalls, no rehúye de polémicas y habla de su pasado y su futuro. Como las copleras de antes, ceceo mediante.

Hay quien la ve una diva de la copla reencarnada y hay quien la ve hasta en la sopa. A estas alturas de su carrera, esta mujer, jerezana de nacimiento, criada en Algar y descubierta en ese talent show que fue Se llama copla, asume que no le puede caer bien a todo el mundo: "Si todo fueran halagos, vomitaría arco iris". El próximo domingo 18 de enero actuará en el Cartuja Center dentro del programa Insólito con su gira La última folcórica. "¿Quién me va a sustituir cuando me retire?", dice al otro lado del teléfono.

PREGUNTA. ¿Quién es Laura Gallego hoy? Desde aquella niña que vimos en Se llama copla que apenas había salido de su pueblo…

RESPUESTA. Laura Gallego ha pasado de ser una niña inocente, que no conocía prácticamente nada de la copla, a convertirse en abanderada de un género que, por desgracia, está al borde de la extinción. Me he autodenominado “la última folclórica” porque no veo gente de mi generación ni de generaciones posteriores que se dedique de lleno a este género.

P. ¿De verdad cree que la copla está en peligro de desaparecer?

R. Sí, es verdad que estuvo más muerta y en las últimas décadas se despertó un poco, pero no hay relevo generacional. Hay más gente, no soy la única, pero sí siento que soy la última. No sé qué va a pasar cuando yo me retire.

P. ¿Ya está pensando en retirarse, con lo joven que es?

R. No, pero hay que estar preparada. Dentro de 200 o 300 años, cuando me canse, tendrá que haber alguien que recoja el testigo.

P. Ya sabemos qué es hoy Laura Gallego, pero ¿qué quiere ser?

R. Yo lo único que quiero es seguir siendo feliz y libre. La copla antes era una realidad muy distinta, muy encorsetada. Ahora me encanta que haya evolucionado y que nos permita vestirnos como queramos, comportarnos como queramos, interpretar como queramos y hacer lo que de verdad sentimos sin respetar cánones tan rígidos.

Laura Gallego / Elena del Real

P. ¿Quiénes eran sus referentes cuando era pequeña?, ¿qué copla escuchaba en casa?

R. No, en mi casa no se escuchaba copla. Yo era más de flamenco, porque a mi madre le gustaba, pero lo escuchaba casi a escondidas. Me daba vergüenza que mis amigas supieran que escuchaba a La Paquera de Jerez, porque eso se veía como "de personas mayores".

Me daba vergüenza que mis amigas supieran que escuchaba a La Paquera de Jerez, porque eso se veía como "de personas mayores"

P. Entonces, ¿no escuchaba copla de niña?

R. No, jamás. Yo era una adolescente normal: si mis amigas escuchaban a Álex Ubago, yo escuchaba a Álex Ubago.

P. ¿Cómo llega entonces la copla a su vida?

R. A través del concurso, de una forma totalmente accidental. Mi madre y todo el mundo del entorno habían llamado para el casting, porque querían conocer el programa por dentro y me dijeron: "Venga, canta". El primer estribillo de copla que me aprendí en mi vida fue Limosna de amores. Canté solo el estribillo porque no me sabía la copla entera. De hecho, cuando me pidieron otra, dije que no me sabía ninguna más y me dijeron "Cántala entera". Y yo les dije: "Que no, que no, que sólo me sé el estribillo". Eso se ha quedado ahí como esa anécdota de donde empieza todo.

P. El 18 de enero actúa en el Cartuja Center de Sevilla. Cuénteme de este espectáculo y la gira.

R. Arrancamos el 10 de enero en Las Palmas, luego vamos el 16 a Badajoz, luego el 17 a Mérida y el 18 aterrizamos en Sevilla y el 22 a Roquetas de Mar. Es un repertorio de copla de toda la vida, pero traducida al siglo XXI. Mezclo estilos para que las nuevas generaciones vean que la copla pega con todo y puede estar siempre de moda. Y al final termino montando una fiesta con copla y música electrónica: me convierto en DJ, bailo, canto… es muy divertido.

P. ¿A quién homenajea en el repertorio?

R. Es un homenaje total a las folclóricas que me han precedido: Rocío Jurado, Isabel Pantoja -las pongo a "competir" a ver por quién tira el público-, Lola Flores, Marifé de Triana, Juana Reina, Concha Piquer… También a los hombres de la copla, por ejemplo con Campanas de Linares. Es un repertorio muy reconocible y eso me hace muy feliz. También incluye figuras como Rocío Dúrcal, que quizá no se asocian directamente a la copla pero son letras universales que todos hemos escuchado alguna vez. Yo intento conectar a la gente con sus orígenes, con esa copla que nos cantaba una madre, una abuela o una vecina. Todos tenemos algo guardado ahí.

P. Le hemos visto como DJ en Nochevieja en TVE, en la cabalgata… ¿Cómo surge esa faceta?

R. Yo lo único que pretendo es que la gente conozca la copla. Si las nuevas generaciones entienden de baile y diversión, la copla también es eso. Yo la adapto a su formato. Da igual lo que te guste, yo te convierto la copla a tu estilo. Lo importante es que todo el mundo entienda que la copla es para todos.

Si las nuevas generaciones entienden de baile y diversión, la copla también es eso. Yo la adapto a su formato

P. Está muy expuesta mediáticamente y eso significa campo abierto a la opinión. ¿Le pesan las críticas?

R. No, forman parte de mi vida. No puede llover nunca a gusto de todos y que igual que a mí no me gusta a todo el mundo, pues a la gente también le pasará. Yo entiendo que una gente se sienta más identificada conmigo, a otras que les parecerá un mamarracho, a otras les parecerá un circo, pero yo lo único que veo es que me divierto, me lo paso bien. Hay gente a la que le entretengo, divierto también y yo creo que no le hago daño a nadie. Así que todo lo que digan, bienvenido sea, ¿no?. Decía en Don Quijote: "Ladran, luego cabalgamos".

P. ¿Qué le ha enseñado la televisión?

R. La tele es mi hábitat. Es que yo antes de ser folclórica ya estaba en la tele, porque en el concurso todavía no sabía tanta copla y ya estábamos ahí haciendo un show diario de programas y luego una gala en directo de cuatro horas. No siento que trabaje, siento que me divierto. Estoy súper agradecida de que la tele de nuestra tierra y otras televisiones también me den la oportunidad de disfrutar de algo con lo que me lo paso tan bien. Y además creo que hacemos una labor social: acompañamos a gente que está sola, en hospitales, pasando momentos difíciles. La tele me da vida.

"No he tenido relaciones con Vicky [Martín Berrocal] en el programa, no la voy a tener ahora (...) nadie está obligado a llevarse súper bien con todo el mundo"

P. Ha habido muchos titulares por sus palabras sobre Vicky Martín Berrocal. ¿Han tenido contacto después?

R. Ay, es que esto ha sido un podcast que hice con mi amigo Peñita y que me preguntó, oye, ¿con Vicky bien? Y le dije "yo con Vicky, no". No he tenido relaciones cuando trabajaba con Vicky, no la voy a tener ahora. Pero bueno, es que es normal, somos personas diferentes y es que cada uno tiene un modus operandi en la vida. Se casa con unos más que con otros. Yo creo que nadie está obligado a llevarse súper bien con todo el mundo y ahora mismo en los tiempos que corren podemos permitirnos el lujo de opinar todo en las redes sociales ocultándonos tras un perfil. Bueno, pues ¿por qué no voy a opinar yo con mi cara si hay otra gente que lo hace sin identificarse? A mí me parece bien todo lo que haga todo el mundo, pero si me preguntas te contesto.

P. ¿Qué queda de aquella niña que no había salido de Algar en su vida y que llegó a Se llama copla?

R. Pues las zeta, no más. La zeta. Todo lo demás ha cambiado muchísimo, pero bueno, sigo yendo al pueblo, sigo teniendo allí a mi familia, sigue estando allí mi mejor amiga, sigo conservando las ganas de mantenerme en contacto con la naturaleza, porque mi pueblo es muy de campo. Y es que de la niña esa pues ya queda poco, un poquito de inocencia y poco más. Y el acento, el acento.