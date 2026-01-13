El cine andaluz entra en los Goya 2026 pero con ausencias: Manolo Solo, el debut de Hugo Welzel y el músculo técnico de 'Los tigres'

Las nominaciones a la 40ª edición de los Premios Goya dejan una lectura clara desde Andalucía: presencia hay, pero sin un peso protagonista en las categorías principales. El cine andaluz se cuela en la lista de aspirantes a un premio de la Academia del cine español a través de algunos nombres propios, un debut prometedor y una notable acumulación de candidaturas técnicas, pero sin lograr situar ningún título o autor como referente central de una edición en la que arrasan Los domingos, de Alaúda Ruiz de Azúa con 13 candidaturas y Sirat de Oliver Laxe, con 11 nominaciones. En el capítulo de los clamorosos castigos, la práctica ausencia de nominaciones para la magnífica La buena letra, de la sevillana Celia Rico. La ceremonia de lectura de nominaciones, dirigida por el cineasta sevillano Jorge Naranjo, colaborador de El Correo de Andalucía, ha sido conducida desde Barcelona Toni Acosta y Arturo Valls.

El nombre más reconocible es el de Manolo Solo, que vuelve a estar entre los nominados gracias a su trabajo en Una quinta portuguesa. El actor algecireño, uno de los intérpretes más sólidos y respetados del cine español, que ya cuenta con un Goya por esa encarnación del lumpen Tarde para la ira, es la mejor bandera de la escuela de actores andaluces. No es una sorpresa: su carrera ha demostrado una regularidad poco común y construida paso a paso, con humildad y una inteligencia natural a la hora de meterse en la piel de personajes muy diferentes. En este filme da vida a un profesor devastado por la desaparición de su mujer que trata de rehacer su vida como jardinero en una tranquila finca portuguesa, entablando una inesperada amistad con la dueña, una deliciosa María de Medeiros.

El otro nombre que destaca en la lista es el del jovencísimo Hugo Welzel, nominado a Mejor Actor Revelación por Enemigos. Nacido en Las Pajanosas, pedanía de Guillena, Welzel ha logrado una nominación por este drama, dirigido por Daniel Valero, en la que da vida a El Rubio en una historia sobre el acoso escolar. Formado en la escuela Viento Sur y bajo el magisterio del gran Sebastián Haro, Welzel ya impactó hace unos años como coprotagonista, junto a María León, de la serie El hijo zurdo (Movistar+) dirigida por Rafael Cobos.

La sevillana Celia Rico, directora de bellísima 'La buena letra', sólo compite por la categoría a guion adaptado de la emocionante novela de Rafael Chirbes,

En la categoría de Mejor Guión adaptado, la Celia Rico se debe conformar con competir por el guion de La buena letra, la adaptación de emocionante novela de Rafael Chirbes, la única nominación para una película magnífica, honda y necesaria, un castigo clamoroso para una de nuestras mejores cineastas (Viaje al cuarto de una madre, Los pequeños amores), que se queda fuera de las grandes categorías (Mejor Película, Mejor Dirección). Aunque no está nominado en la categoría de mejor película, la sevillana La Claqueta de Olmo Figueredo vuelve a demostrar peso industrial con las distintas nominaciones que ha conseguido Los Tortuga, que entra en el bloque de películas con recorrido en esta edición, y de Bella, nominada en la categoría de Mejor Película de Animación. Dos títulos muy distintos que refuerzan una idea clara: Andalucía sí está en la cocina del cine español, aunque no siempre se la vea en el plato principal.

El equipo técnico fiel de Alberto Rodríguez reconocido por la complejidad de 'Los tigres': sonido, efectos especiales, arte, fotografía...

Donde el talento andaluz sí asoma con más fuerza en esta edición es en el apartado técnico, ese músculo necesario gracias al cual es posible que brille todos los grandes nombres de la industria. Los tigres, de Alberto Rodríguez, sí suma un buen número de nominaciones en categorías como música original (Julio de la Rosa); mejor dirección de producción (Begoña Muñoz), dirección de fotografía (Pau Esteve), montaje (José M. G. Moyano), dirección de arte (Pepe Domínguez); sonido (Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia), efectos especiales (Paula Gallifa). No entra en Mejor Película ni en Dirección ni Guion, pero su presencia constante en los oficios del cine confirma algo que en el sector se repite desde hace años: los profesionales del audiovisual andaluz sostienen muchas películas desde los cimientos.

Hay industria, hay técnica, hay talento, pero cuesta convertir todo eso en relato de éxito visible para la industria nacional que triunfa en los Goya, al menos en esta edición donde se ha quedado por el camino Golpes, el debut en el largometraje de Cobos además de los documentales Ellas en la ciudad de Reyes Gallegos y Un hombre libre, el retrato del escritor exiliado en Francia Agustín Gómez Arcos de Laura Hojmann. Andalucía está, pero estos Goya, lamentablemente, no lidera.