Manuel Carrasco presenta 'Lo de Évole' en Sevilla: "Como Quintero en su estilo, hay algo que lo hace único"

Manuel Carrasco ha presentado en la tarde de este martes en el Cine Cervantes de Sevilla la séptima temporada de 'Lo de Évole'. El programa arrancará el próximo domingo, a las 21.30 horas, en laSexta con una entrevista al artista onubense en Londres en la que Jordi Évole y Carrasco se marcan un dueto en un 'open mic' y llaman a Florentino Pérez.

El artista onubense ha destacado que Évole "crea una atmósfera donde salen cosas diferentes". Manuel Carrasco cree que, al igual que "Quintero en su estilo tenía algo que lo hacía único", en este tipo de formato televisivo el presentador catalán "también" lo tiene. "Me divertí muchísimo".

Carrasco explicó a El Correo de Andalucía durante la presentación que la grabación se prolongó durante "un par de días". El programa eligió Londres para poder salir a la calle sin que al cantante de Isla Cristina le parara tantísima gente por la calle y hacerlo sentirse cómodo. "El contexto también...", reflejaba como guiño el onubense de todo lo que había contado.

"Pude hablar un poco de todo lo que él me iba preguntando", reconoce. "Muchos la conocen, otros no tanto. E incluso entré en caminos quizás que otras veces no he contado y que me iba encontrando".

El cantante tiene Sevilla como un lugar señalado en este 2016. En total, serán cuatro conciertos los que dará en el Estadio de La Cartuja. "Estoy muy emocionado", aseguraba, "y trabajando mucho para que salga bien. Es un hito tener la oportunidad de poder hacer algo tan importante como esto y poder convencer al público, divertirnos, pasárnoslo bien y fluir. Es algo que siempre hemos hecho y ahora que subimos la apuesta también queremos conseguirlo".

Una reivindicación del andalucismo

Manuel Carrasco es el músico español que más entradas ha vendido en un concierto. Jordi Évole se quitó los prejuicios con su música en un concierto cuando vio "cómo conectaba con el público".

Durante la entrevista, Manuel Carrasco se mojará en distintos temas: criticará la xenofobia de la ultraderecha y reivindicará lo andaluz. Además, llamarán a Florentino Pérez en directo, aunque han dejado claro en Sevilla que en ningún caso le pidieron la destitución de Xabi Alonso y la contratación de Arbeloa.

Otro de los grandes momentos estará en el concierto prácticamente privado que Manuel Carrasco ofreció en un 'Open mic' de Londres.