Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: "Es una especie de muerte internacional"

Las graves acusaciones de abuso sexual que han salpicado a Julio Iglesias han provocado su primera reacción pública, aunque no de manera directa. El cantante, que hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial, ha trasladado su estado de ánimo a través de su entorno más cercano, tal y como se ha desvelado este martes en televisión.

Ha sido Paloma García-Pelayo quien ha puesto voz a cómo se encuentra el artista en el programa 'Y ahora Sonsoles', que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. La periodista ha explicado que ha tenido conocimiento “de manera bastante directa” de la reacción de Iglesias tras la publicación de los testimonios de dos antiguas empleadas de sus residencias.

Según García-Pelayo, el cantante está profundamente afectado por el alcance global de la información. “Julio está preocupado, sobre todo por el impacto internacional, porque hoy su imagen se ha caído absolutamente y es como si lo hubieran matado, internacionalmente hablando por su imagen. Es una especie de muerte internacional”, ha relatado en directo, subrayando el enorme daño reputacional que, según su entorno, ya se ha producido.

La colaboradora también ha asegurado que Julio Iglesias se encuentra plenamente centrado en su defensa legal. “Tiene a sus abogados a por todas y confía mucho en ellos”, ha señalado, apuntando que el artista deposita una especial confianza en uno de sus letrados, aunque sin dar más detalles. En este sentido, ha querido transmitir que, en su entorno, no se percibe que “haya ocurrido nada” que respalde las acusaciones conocidas.

Por último, Paloma García-Pelayo ha destacado que esta situación ha generado en el cantante una inquietud poco habitual. “Creo que por primera vez está muy preocupado”, ha afirmado, describiendo un momento especialmente delicado para una de las figuras más internacionales de la música española, cuya imagen pública se enfrenta ahora a una de las mayores crisis de toda su carrera.