We Love Flamenco 2026: guía completa de horarios, actividades y diseñadores

La pasarela de tendencias en moda flamenca We Love Flamenco abre sus puertas este miércoles 14 de enero a las 18:00 horas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, marcando el inicio de la primera pasarela del calendario nacional. El diseñador José Hidalgo será el encargado de dar el pistoletazo de salida a ocho días intensos de desfiles, en los que se mostrarán las claves de estilo para ferias, romerías y vestuario escénico flamenco de la temporada 2026.

Con 14 ediciones a sus espaldas, We Love Flamenco presenta una pasarela de récords que reunirá a 50 diseñadores y diseñadoras y más de 1.300 diseños inéditos, esperando atraer a más de 15.000 aficionados de la moda flamenca.

Nuevas incorporaciones y grandes firmas

El cartel combina diseñadores icónicos como AJL Pépe Jiménez, Foronda, José Hidalgo, Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez y Ángela y Adela, con nuevas incorporaciones que destacan en la última década, como Alejandro Santizo, Javier García, José Galván o Alberto Mattey.

No faltarán los nombres más relevantes de la costura nacional como Iván Campaña o creadores de gran notoriedad reciente como Notelodigo, Rafael Leveque, Rocío Olmedo o Pablo Retamero & Juanjo Bernal. La pasarela también contará con propuestas internacionales, como Flamenco a la Mexicana, que llevará la moda del sur de España al otro lado del Atlántico.

Al frente del evento, Laura Sánchez y Javier Villa, directores de WLF, estarán acompañados de numerosos rostros conocidos de la escena artística y social española, entre ellos la actriz Ana Milán, los diestros Manuel Escribano y Óscar Higares, y la empresaria Virginia Troconis.

Programa de desfiles

Programación We Love Flamenco 2026

Miércoles 14 de enero

18:00 h · José Hidalgo

· Luisa Pérez Riu 20:00 h · Juan Foronda

Jueves 15 de enero

17:00 h · Diputación de Sevilla – PRODETUR

· Rocío de Sevilla 19:00 h · Ángela & Adela

Viernes 16 de enero

17:00 h · Lola Azahares

· Paco Prieto 19:00 h · NOTELODIGO

· Rocío Olmedo 21:00 h · Iván Campaña

Sábado 17 de enero

16:00 h · Carmen Acedo

· AJL Pepe Jiménez 18:00 h · Mónica Méndez

· Santana Diseños 20:00 h · Javier García

Domingo 18 de enero

16:00 h · Alejandro Santizo

· José Galvañ 18:00 h · Rafael Leveque

· Alicia Suárez 20:00 h · José Paco Couture

Lunes 19 de enero

18:00 h · CHIMPUMPUM

· ERREPÉ 20:00 h · Desfile benéfico infantil

Martes 20 de enero

18:00 h · NOTELODIGO Infantil

· Desfile Cátedra Flamenca 20:00 h · MCV Flamencas / Lorena Reyes Atelier

Miércoles 21 de enero

18:00 h · Flamenco a la Mexicana / Lucía Márquez

· MColmenero & Luque / SISSÚ 20:00 h · La Parrala

Con esta edición, We Love Flamenco 2026 promete consolidarse como la gran cita de la moda flamenca a nivel nacional, combinando tradición, innovación y talento emergente.