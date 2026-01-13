Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Complementos funcionariosAlerta lluvia SevillaEnfado CarmonaHallazgos obras MetroBono alquiler AndalucíaAyesa
instagramlinkedin

Moda

We Love Flamenco 2026: guía completa de horarios, actividades y diseñadores

La pasarela de moda Flamenco arranca en Sevilla con 8 días de moda y tendencias flamencas

We Love Flamenco 2025

We Love Flamenco 2025 / Anibal González.

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La pasarela de tendencias en moda flamenca We Love Flamenco abre sus puertas este miércoles 14 de enero a las 18:00 horas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, marcando el inicio de la primera pasarela del calendario nacional. El diseñador José Hidalgo será el encargado de dar el pistoletazo de salida a ocho días intensos de desfiles, en los que se mostrarán las claves de estilo para ferias, romerías y vestuario escénico flamenco de la temporada 2026.

Con 14 ediciones a sus espaldas, We Love Flamenco presenta una pasarela de récords que reunirá a 50 diseñadores y diseñadoras y más de 1.300 diseños inéditos, esperando atraer a más de 15.000 aficionados de la moda flamenca.

Nuevas incorporaciones y grandes firmas

El cartel combina diseñadores icónicos como AJL Pépe Jiménez, Foronda, José Hidalgo, Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez y Ángela y Adela, con nuevas incorporaciones que destacan en la última década, como Alejandro Santizo, Javier García, José Galván o Alberto Mattey.

No faltarán los nombres más relevantes de la costura nacional como Iván Campaña o creadores de gran notoriedad reciente como Notelodigo, Rafael Leveque, Rocío Olmedo o Pablo Retamero & Juanjo Bernal. La pasarela también contará con propuestas internacionales, como Flamenco a la Mexicana, que llevará la moda del sur de España al otro lado del Atlántico.

Al frente del evento, Laura Sánchez y Javier Villa, directores de WLF, estarán acompañados de numerosos rostros conocidos de la escena artística y social española, entre ellos la actriz Ana Milán, los diestros Manuel Escribano y Óscar Higares, y la empresaria Virginia Troconis.

Programa de desfiles

Programación We Love Flamenco 2026

Miércoles 14 de enero

  • 18:00 h · José Hidalgo
  • 19:00 h · Luisa Pérez Riu
  • 20:00 h · Juan Foronda
  • 21:00 h · Rocío de Triana

Jueves 15 de enero

  • 17:00 h · Diputación de Sevilla – PRODETUR
  • 18:00 h · Rocío de Sevilla
  • 19:00 h · Ángela & Adela
  • 20:00 h · Delia Núñez – Flamenca Pol Núñez
  • 21:00 h · Alberto Mattey

Viernes 16 de enero

  • 17:00 h · Lola Azahares
  • 18:00 h · Paco Prieto
  • 19:00 h · NOTELODIGO
  • 20:00 h · Rocío Olmedo
  • 21:00 h · Iván Campaña
  • 22:00 h · Pablo Retamero & Juanjo Bernal

Sábado 17 de enero

  • 16:00 h · Carmen Acedo
  • 17:00 h · AJL Pepe Jiménez
  • 18:00 h · Mónica Méndez
  • 19:00 h · Santana Diseños
  • 20:00 h · Javier García
  • 21:00 h · Ismael Domínguez

Domingo 18 de enero

  • 16:00 h · Alejandro Santizo
  • 17:00 h · José Galvañ
  • 18:00 h · Rafael Leveque
  • 19:00 h · Alicia Suárez
  • 20:00 h · José Paco Couture
  • 21:00 h · José Manuel Valencia

Lunes 19 de enero

  • 18:00 h · CHIMPUMPUM
  • 19:00 h · ERREPÉ
  • 20:00 h · Desfile benéfico infantil
  • 21:00 h · Fundación Sandra Ibarra

Martes 20 de enero

  • 18:00 h · NOTELODIGO Infantil
  • 19:00 h · Desfile Cátedra Flamenca
  • 20:00 h · MCV Flamencas / Lorena Reyes Atelier
  • 21:00 h · Sueños de Abril

Miércoles 21 de enero

  • 18:00 h · Flamenco a la Mexicana / Lucía Márquez
  • 19:00 h · MColmenero & Luque / SISSÚ
  • 20:00 h · La Parrala
  • 21:00 h · Arcos

Con esta edición, We Love Flamenco 2026 promete consolidarse como la gran cita de la moda flamenca a nivel nacional, combinando tradición, innovación y talento emergente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents