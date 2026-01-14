Carnaval de Cádiz
"Pregúntale a los muertos si se vivió mejor con Franco": el carnaval de Cádiz lanza un mensaje a los jóvenes sobre memoria histórica
La chirigota gaditana 'Seguimos cayendo mal' desmontó "los bulos que nos intentan colar por redes" vinculados al franquismo en su segundo pasodoble
"Pregúntale a los muertos, que en las cunetas siguen sus huesos, si se vivió mejor con Franco". Así de contudente remató su segundo pasodoble la chirigota Seguimos cayendo mal, que en su actuación en el COAC este pasado martes lanzó una potente lección sobre memoria histórica dirigida a los más jóvenes. Un mensaje que, además, cobra todo el sentido en boca de este grupo gaditano, compuesto en su mayoría por veinteañeros.
"A ti, que escuchas mi copla y te identificas con mi juventud. A ti, quisiera dirigirme, cantándote claro y de tú a tú", arranca esta letra, interpretada en la tercera sesión de preliminares. "Quizás estés defraudado por los tiempos raros que tocan vivir. Y te atraen las falsas quimeras sobre tiempos que otros ya vivieran, un billete de vuelta de un viaje para regresar a la España negra", continúa el pasodoble.
A partir de ahí, la copla desmonta tópicos y falsas verdades vinculadas al franquismo: "Que no había paro en el país. Pero cuántos huyeron al extranjero o presos con trabajos forzados". "Que no pasaban hambre con la cartilla de racionamiento; si se comía fue gracias al estraperlo. No es verdad: no creó las vacaciones ni la Seguridad Social. No es verdad: son los bulos que por redes no intentan colar".
"Que no había más libertades, si no podían salir a la calle para disfrazarse ni para cantar como aquí te canto. Pregúntale a los muertos, que en las cunetas siguen sus huesos, si se vivió mejor con Franco". Así acaba el pasodoble de esta chirigota, que cuenta entre sus autores con Diego Letrán, Quique Parodi y el periodista barbateño Luis Rossi.
