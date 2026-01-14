‘Coppélia’, la magia del ballet francés regresa a Sevilla con cuatro funciones en el Teatro de la Maestranza

Coppélia, uno de los ballets más irresistibles del repertorio, regresa al Teatro de la Maestranza en cuatro funciones con las que se abre a lo grande el año de la danza en Sevilla. La revisión de la coreografía que popularizó Marius Petipa la firma el francés Jean-Guillaume Bart, Premio Benois de la Danza y estrella de la Ópera de París en los años 2000, que ha logrado reverdecer esta joya patrimonial francesa del siglo XIX enfatizando su carácter popular y festivo tanto como su condición de obra de culto de la danza académica.

Se trata de una producción del Ballet del Capitole de Toulouse, una institución de referencia en el país vecino, que le encargó a Bart poner al día el clásico siendo lo más fiel posible a su legado. El objetivo era quitarle el polvo tanto como desembarazar a Coppélia de lecturas excesivamente audaces o edulcoradas; versiones de todo tipo y calidad, como las que se han visto a veces sobre los escenarios, pero también en las escuelas y concursos de danza. Esta versión, que es respetuosa y fiel al espíritu elegante y refinado del gran ballet francés, enriquece su carácter de fábula gracias a los decorados y escenografía del artista Antoine Fontaine, el vestuario diseñado por David Belugou y la iluminación de François Menou.

La historia de Coppélia está basada en un cuento de E. T. A. Hoffmann (El hombre de arena) y es de sobra conocida: Swanilda y Franz son dos jóvenes que se aman y van a casarse, hasta que él se fija en su nueva vecina, Coppélia, y se obsesiona con ella. La muchacha es, en realidad, una autómata creada por el doctor Coppélius, que sueña con insuflarle vida. Swanilda, molesta y celosa, decide disfrazarse de la muñeca para engañar tanto al inventor como a su prometido. El debate entre la realidad y la ilusión, entre la técnica y la naturaleza, está servido en el libreto que firmó Charles Nuitter.

Coppélia se estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París con la coreografía original de Arthur Saint-Léon y la partitura de Léo Delibes. Conjuga en sus tres actos pantomima, danza clásica y de carácter, e incluye homenajes al folklore húngaro, polaco, ucraniano y gitano. La acción se sitúa en una localidad fronteriza y la música de Delibes, en su primer ballet de larga duración, introduce en su partitura danzas vernáculas europeas, entre las que son especialmente célebres la mazurka polaca y el bolero de estilo español.

En Coppélia cada personaje tiene una música única que se corresponde con sus apariciones en escena: la música mecánica para la muñeca Coppélia y su creador, o el vals de entrada para Swanilda, que vuelve a interpretar la orquesta al inicio del segundo acto, son algunas de las melodías más memorables del conjunto. El pas de deux de Swanilda y Franz del acto tercero, con la voz grave de la viola como instrumento solista, es otro momento inolvidable. Y volverá a serlo, sin duda, en estas cuatro funciones que cuentan, en el foso, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y, a la batuta, el joven director francés Nicolas André, estrella ascendente de la dirección operística y orquestal al que los aficionados a la música antigua reconocerán como director asociado de Le Concert Spirituel de Hervé Niquet.

En este lluvioso y frío enero el Maestranza propone a toda la familia el refugio de la magia y el carácter multicolor de esta Coppélia tolosiana que, desde el miércoles al sábado 17 (funciones a las 20:00), iluminará el inicio del año cultural en la capital andaluza.