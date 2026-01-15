Los aires renovados de los nuevos diseñadores toman la pasarela de We Love Flamenco
Delia Núñez y Alberto Mattey también presentan sus colecciones en la pasarela, destacando el equilibrio entre diseño, calidad y artesanía en sus creaciones
La pasarela We Love Flamenco, que se celebra estos días en Sevilla, vuelve a convertirse en el gran escaparate de la moda flamenca con desfiles que combinan tradición, artesanía y vanguardia. Entre las firmas protagonistas destacan Ángela y Adela, casa sevillana referente de la alta costura a medida en España. Liderada por la diseñadora Ángela, la firma traslada a la moda flamenca la exquisitez de su atelier, donde cada diseño se concibe como una pieza única. Tejidos exclusivos, patronaje artesanal y una elegancia atemporal definen unas propuestas pensadas para trascender las tendencias y consolidar un legado de estilo propio.
La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, colabora como entidad patrocinadora en este evento, al objeto de apoyar a los diseñadores de la provincia, emprendedores y emprendedoras en el mundo de la moda flamenca.
También suben a la pasarela Delia Núñez – Flamenca Pol Núñez, una firma con más de tres décadas de trayectoria que ha sabido construir un lenguaje reconocible dentro del traje de flamenca. Sus colecciones destacan por un equilibrio constante entre diseño, calidad y artesanía, pilares que han marcado su identidad a lo largo de los años. Junto a ellas, Alberto Mattey celebra su vigésimo quinto aniversario en We Love Flamenco con una colección que refleja su universo creativo. El diseñador sevillano, afincado en Gines, mantiene el respeto por el clasicismo mientras se reinventa en cada propuesta, inspirándose en disciplinas como la pintura, la arquitectura o la música para ofrecer una visión personal y contemporánea de la moda flamenca.
