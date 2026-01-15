El Circo del Sol elige Sevilla para estrenar en España su espectáculo más sorprendente: KURIOS

Sevilla será el primer escenario en España de KURIOS - Gabinete de Curiosidades, uno de los montajes más ambicioso y visuales del Circo del Sol. Bajo la Gran Carpa en el Charco de la Pava, del 17 de enero al 8 de marzo, la ciudad acoge el inicio de la gira nacional de un espectáculo que invita al espectador a mirar hacia dentro para descubrir lo extraordinario. Cerca de 2.500 espectadores disfrutarán cada día de una propuesta que combina acrobacias imposibles, música en directo y una gran puesta en escena.

“El público de Sevilla es muy especial”, explica Michael G.Smith, director artístico del Circo del Sol a El Correo de Andalucía. “De este espectáculo lo que me emociona es todo el viaje que hace cada persona que está en el público. Es muy importante abrir la imaginación de cada uno”. Para Michael G.Smith, el tema principal es claro y casi filosófico “todo es posible si vemos la vida con curiosidad”.

¿Qué quiere transmitir el espectáculo?

El espectáculo sitúa al espectador en un pasado alternativo inspirado en los gabinetes de curiosidades del Renacimiento europeo. En este universo mecánico, un científico obsesionado con el conocimiento está convencido de la existencia de una realidad paralela donde habitan las ideas más locas. La llegada de un grupo de personajes místicos y extravagantes rompe el orden de su laboratorio y da vida, una a una, a sus creaciones, y el escenario se transforma en un mundo donde todo es posible.

En escena, KURIOS despliega números de acrobacia, trapecio, equilibrismo, contorsionismo y humor físico. Además, los artistas estarán acompañados por música en directo interpretada por siete músicos. Ciencia, ingeniería y mecánica se mezclan con poesía visual en un espectáculo cercano y envolvente que atrapa desde el primer momento.

Un despliegue técnico sin precedentes

El despliegue técnico es tan impresionante como el talento artístico. El montaje cuenta con 50 artistas de 21 nacionalidades, más de 100 trajes diseñados a medida y 464 objetos de utilería, la mayor cantidad utilizada nunca por la compañía. Entre ellos destacan una mano mecánica de 340 kilos o la bola de Microcosmos, cuya construcción requirió 250 horas de trabajo.

Uno de los momentos más impactantes llega con el número del Aviador, interpretado por James González, que ejecuta su disciplina de Rola Bola a diez metros de altura sobre una plataforma en equilibrio. “En ese momento estoy muy tensionado y tengo tensión para que todo salga bien. Un fallo no es permitido con tanta altura. Espero que la gente reciba lo que también estoy sintiendo”, asegura el artista. Para él, Sevilla ocupa un lugar especial dentro de la gira internacional: “Estoy encantado. Me encanta el español y espero salir al escenario y conectar con el público”.

Tras el éxito de Alegría en 2024, el Circo del Sol regresa a Sevilla con una propuesta que va más allá de lo visual. KURIOS – Gabinete de Curiosidades no solo presenta acrobacias nunca vistas, sino que lanza un mensaje poderoso, y es que las mayores maravillas no siempre están frente a nuestros ojos, sino dentro de nuestra imaginación.