Del expolio al Museo Arqueológico: la Junta de Andalucía reclama dos bronces romanos robados en Sevilla

Durante casi dos décadas, dos delicadas figuras de bronce de época romana han recorrido un itinerario tan excepcional como oscuro: del subsuelo de un yacimiento sevillano al mercado negro internacional, de una subasta millonaria en 2012 a una vitrina de museo en Estados Unidos, y de ahí, finalmente, de vuelta a España. Su historia, marcada por el expolio, el blanqueo y una compleja investigación policial, ha vuelto a poner en primer plano la fragilidad del patrimonio arqueológico y la lucha contra su saqueo.

Y ahora, ese viaje no ha terminado. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles en una entrevista en Canal Sur Televisión que remitirá una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para reclamar que, "si se confirma que las dos piezas de bronce ahora recuperadas fueron expoliadas de un yacimiento de Lora del Río, como así se está sugiriendo”, pasen a formar parte de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla. "Esto es lo lógico y lo correcto", ha defendido, subrayando que "la institución más indicada para que se integren en su colección permanente es, sin lugar a dudas, el Museo Arqueológico de Sevilla”, cuyo edificio está actualmente en obras.

Las piezas, dos esculturas de niñas fechadas entre los siglos I y II d.C., fueron expoliadas entre 2007 y 2008 de un yacimiento del término municipal de Lora del Río, según apuntan las investigaciones. Se trata de un hallazgo excepcional: los bronces romanos conservados son escasos y, en este caso, se trata además de un conjunto completo, con sus bases originales y en un notable estado de conservación. Una rara avis, en palabras de los expertos, tanto por su calidad artística como por su singularidad. Para Sol G. Moreno, de la revista Ars Magazine, una de las publicaciones de referencia en el mundo del arte, "la cantidad de matices y detalles de ambas esculturas, exquisitamente talladas con ojos incrustados de piedra, pestañas de bronce laminado, los rizos recogidos en un moño de las niñas y hasta el plumaje de las aves demuestran que se trata de un trabajo extraordinario".

Tras su extracción ilegal, las esculturas iniciaron un periplo por intermediarios, restauradores y marchantes hasta ser blanqueadas y colocadas en el mercado internacional. En 2012 salieron a subasta en Europa por varios millones de euros y acabaron en manos de un coleccionista estadounidense que, según las autoridades que ofrecieron una rueda de prensa el pasado viernes, las adquirió de buena fe. Durante años, las piezas estuvieron expuestas en un museo de Estados Unidos como parte de una cesión privada.

Investigación de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional

La recuperación de los bronces ha sido posible gracias a una compleja investigación de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, iniciada a finales de 2023 tras detectarse referencias a las esculturas en un procedimiento judicial en Suiza. En el centro del caso figuraba la denuncia de un ciudadano español que aseguraba haber sido estafado por un ciudadano suizo y un intermediario italiano -este último con antecedentes por tráfico de bienes culturales-, alegando que las piezas le habían sido arrebatadas con la excusa de ser restauradas.

La investigación policial desmontó esa versión: las esculturas tampoco eran legalmente propiedad del denunciante, ya que habían sido previamente expoliadas de un yacimiento arqueológico. Incluso llegó a aportar fotografías de las piezas en su domicilio para intentar acreditar una supuesta posesión familiar, un argumento que no se sostiene desde el punto de vista legal ni patrimonial.

"Cada vez que hay un robo o un expolio del patrimonio español, nos roban a todos" Ángeles Albert de León — Directora del Museo Arqueológico Nacional

Finalmente, y tras las gestiones de la Policía Nacional, el actual propietario accedió a cederlas a España "de forma gratuita e irrevocable". La comisaria jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico, Montserrat de Pedro, destacó el gesto del coleccionista como "un acto de coherencia y generosidad". En la presentación oficial de las esculturas en el Museo Arqueológico Nacional, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, subrayó que "cada vez que hay un robo o un expolio del patrimonio español, nos roban a todos".

Imagen de uno de los bronces recuperados. / Ministerio del Interior

Del Pozo ha confiado en que el ministro "sea receptivo" y eleve la propuesta al Consejo de Patrimonio Histórico Español para que, en la futura reapertura del Museo Arqueológico de Sevilla, las piezas puedan exhibirse de forma permanente. "No sólo sería lo correcto, por la proximidad al lugar del hallazgo, sino también lo más acertado para su mejor función cultural, científica y social que esas maravillosas esculturas volvieran a Andalucía, a Sevilla", insistió. Y añadió que espera que Urtasun "no tarde mucho en responder" de manera afirmativa, lamentando además que ninguna de las 450 obras adquiridas por el Estado en 2023 y 2024 haya sido destinada a Andalucía.

Mientras los expertos ultiman los análisis para determinar con precisión el lugar exacto del expolio, ya que otras fuentes sostienen que podrían proceder de un yacimiento en Córdoba, las dos figuras de bronce se han convertido ya en símbolo de una doble batalla: la que libra la Policía contra el saqueo del patrimonio y la que ahora abre Andalucía para que esos fragmentos de su historia regresen, por fin, a casa.