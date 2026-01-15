"Deja de teñir de negro la sanidad": la carta de Reyes de una niña de Sevilla a Juanma Moreno en forma de copla de carnaval

La comparsa del Jona en este COAC 2026, El manicomio, lanzó un dardo este miércoles al presidente de la Junta en su segundo pasodoble. La copla recoge "la carta de una niña de Sevilla que el día 5 de enero apretaba contra el pecho", y que "no pudo entregar a su rey mago como quería porque entre el brillo del oro y del terciopelo él no la veía". Una referencia clara a la pasada cabalgata de la capital andaluza, en la que Juanma Moreno salió como rey Baltasar.

"Solamente pide al rey Baltasar que ayude a su familia. Que le vuelva a llevar hasta su hogar, sin que esperar a Navidad, a esas hermanas que buscándose la vida tuvieron que ir a la Francia, porque en nuestra sanidad no se valora los estudios ni las experiencias que adquirieron en su día", continúa la letra. "Y que cuide de su abuelo que el pobre se encuentra enfermo y sigue después de meses esperando a un médico que le cure su dolencia".

"No quiere que se muera igual que como su abuela murió, olvidada en una lista sin atención a su dependencia", prosigue el pasodoble . "Que le arregle su colegio en donde se caen en los techos, y en donde al llegar verano con el calor no puede estudiar. Y si te queda un poquito de magia, pide aquí que recuperes a cambio de los regalos de los diez próximos Reyes el bultito que a su madre le acaban de detectar".

"El bulto clavado en el pecho de dos mil familias que el día 5 te pedían que abandones la avaricia, que no juegues con su vida, y dejes de teñir de negro, igual que tu piel, la sanidad de Andalucía", remata la copla de esta comparsa gaditana, segundo premio el pasado Concurso con El cementerio.