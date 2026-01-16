'Jurassic Park' en FIBES: la Sinfónica de Sevilla se encuentra con Spielberg y la banda sonora de John Williams

El rugido de los dinosaurios y la emoción de John Williams sonarán en directo el próximo viernes 23 de enero en FIBES. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla acompañará la proyección de Jurassic Park en versión original subtitulada y con la interpretación en vivo de su archiconocida banda sonora, en una de esas citas que mezclan espectáculo, nostalgia y música en mayúsculas. Y que, además, dice mucho del momento que vive la orquesta. Una propuesta que combina cine y música sinfónica y que se enmarca en el ciclo Feeling ROSS, una de las líneas más visibles de la actual etapa de la orquesta bajo la dirección gerencia de Jordi Tort.

"El hecho de interpretar bandas sonoras con la proyección de la película original es una política que hemos introducido desde el año pasado", explica Tort, al frente de la ROSS desde hace ya casi dos años. La experiencia con El Señor de los Anillosabrió el camino y confirmó que había interés real por este tipo de formatos. "Me gustaría poder hacerlo cada temporada, hacer una película con la interpretación de la banda sonora en directo", añade el gerente sobre el objetivo de que este tipo de iniciativas -que tiempo atrás se ha explorado con colaboraciones con el Festival de Cine Europeo de Sevilla- se consolide y sea una línea vectora en la programación de cada temporada.

"John Williams es uno de los compositores básicos de la historia del cine, de los que todavía están en activo. Es un compositor necesario". Jordi Tort — Director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

La elección de Jurassic Park no es casual. "Son grandes blockbusters de la historia del cine", señala Tort, y en este caso se suma el peso de su compositor: "John Williams es uno de los compositores básicos de la historia del cine, de los que todavía están en activo. Es un compositor necesario". Para el gerente, la película de Spielberg, que ya tiene más de 30 años y ya es un clásico de la historia del cine, es una oportunidad clara: "Es una película que además a todo el mundo le suena, muy espectacular y muy emocionante, y la música colabora en toda esta explosión de sentimientos que provoca la película en sí misma".

El maestro Anthony Gabriele, un director de orquesta que encandila a audiencias internacionales por la dirección de orquestas que interpretan bandas sonoras de clásicos del cine. / Christopher Mason

Al frente de la orquesta estará Anthony Gabriel, un director con experiencia en este tipo de repertorio. "Yo le conozco de Barcelona, había dirigido algunas películas cuando yo estaba en la Orquesta Sinfónica de Barcelona y siempre quedábamos todos muy contentos de su trabajo", explica Tort. Dirigir una orquesta con música en directo no es sencillo: "Para los directores es complicado por la sincronización, además de la expresividad que se necesita, pero Anthony lo tiene súper controlado".

'Feeling ROSS', propuestas para llegar a un público más amplio

El concierto se integra en Feeling ROSS, un ciclo que agrupa propuestas no estrictamente sinfónicas. "Aquí conviven proyectos que traje yo y otros que se venían haciendo, pero ha contribuido a generar esta imagen de que la ROSS está haciendo cosas nuevas, cosas diferentes", afirma Tort. Dentro de ese sello están también los conciertos participativos, los didácticos, los cruces con flamenco o música popular y las actuaciones en otros espacios.

Este tipo de propuestas atraen a un público distinto. "El público es bastante diferente, lo vemos por los datos de los compradores. Viene gente en familia, gente que no es el público habitual", explica. Y recuerda que incluso los propios músicos impulsaron esta línea: "Una de las propuestas que me hicieron cuando llegué fue hacer películas con la banda interpretada en directo, y yo ya lo llevaba en mi proyecto".

"Una orquesta tiene que llegar a cuanto más público y más sectores de la sociedad diferentes mejor. Las orquestas ya no se pueden permitir ser endogámicas" Jordi Tort — Director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

La filosofía es clara. "Una orquesta tiene que llegar a cuanto más público y más sectores de la sociedad diferentes mejor", defiende Tort. "Las orquestas ya no se pueden permitir ser endogámicas". Para Tort, no se trata solo de sumar espectadores, sino de fortalecer el vínculo con la ciudad: "Estos proyectos ponen a la orquesta en contacto con un público diferente y aumentan su implantación social".

Con entradas entre 25 y 65 euros, Jurassic Park en FIBES es una cita pensada para disfrutar, pero también una pieza más en el proceso de apertura de la Sinfónica: más cercana, más transversal y cada vez más conectada con la vida cultural real de Sevilla. Todavía quedan entradas disponibles.