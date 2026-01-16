Monteiro Freitas vuelve a Sevilla con 25 bailarines del Ballet de la Ópera de Lyon para jugar al Lego en el Central

Inspirada siempre por la tradición carnavalesca de la isla de Cabo Verde, donde nació, Marlene Monteiro Freitas es una de las coreógrafas y bailarinas más sorprendentes de su generación. Sus trabajos rompen las fronteras entre lenguajes y géneros para revelar opciones inéditas tan impuras como intensas. Con un lenguaje que potencia las emociones y se sirve de las paradojas para nombrar lo que es difícil expresar, sus obras incitan al público a mirar las cosas de un modo diferente, y por su fuerza y sensualidad recibió en 2018 el León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia.

En ese mismo año creó, por encargo de Ohad Naharin para la mítica Batsheva Dance Company, la obra que este fin de semana tendrá su estreno español en el Teatro Central de Sevilla: Canine jaunâtre 3. Este viernes y sábado, a las 20:30, 25 intérpretes del Ballet de la Ópera de Lyon, la compañía francesa que tiene en su repertorio la pieza desde 2024, ofrecerán este espectáculo que se inspira en los juegos de Lego y las disciplinas deportivas.

Los bailarines, con equipación negra y calcetines blancos, lucen todos el dorsal número 3 incluido en el título de la obra, mientras entrenan y compiten a lo largo de dos tiempos de 45 minutos separados por un descanso. Sus movimientos se inspiran en los del boxeo, la equitación o las carreras, pero nunca llegan a completarse, pues las interrupciones y cambios rítmicos son constantes en el vocabulario artístico de Monteiro Freitas. También lo es su empeño por coreografiar los rostros y concederles tanta importancia como al resto del cuerpo: gestos y muecas, máscaras y bocas rojas, que impactan tanto como la destreza de los brazos, caderas o piernas de los intérpretes.

El humor negro, la burla y el disfraz vuelven a permitirle a Monteiro Freitas romper convenciones sociales y estéticas

La propuesta, con un reloj gigante que cronometra rondas aleatorias al fondo de la escena, exalta los contrastes y celebra los instintos de vida y muerte mediante una danza desenfrenada, hipnótica y grotesca. El humor negro, la burla y el disfraz vuelven a permitirle a Monteiro Freitas romper convenciones sociales y estéticas, pulverizar la corrección social y contar las historias que le interesan.

Un espectáculo que habla de dominación y poder

En este caso, ha querido hablar de la dominación y del poder; de la belleza enfrentada a la enfermedad y la suciedad. Sus bailarines a veces se asemejan a robots y, otras veces, a fieras salvajes o acorraladas. Su ambición de difuminar los límites entre humanos, animales y máquinas se apoya en una música ecléctica y trepidante, marca de la casa. Una banda sonora que incluye himnos de Nina Simone, Rihanna o el Back to Black de Amy Winehouse, que se interpreta en directo, junto con canciones de Chico Buarque, Salif Keita o Grace Jones, además de fragmentos de El lago de los cisnes de Tchaikovski y la versión a capella que los propios bailarines cantan de The Weeping Song de Nick Cave y The Bad Seeds.

El regreso a Sevilla de Monteiro Freitas, tras su última visita al Teatro Central en dúo con Israel Galván, tiene carácter de acontecimiento. Con 25 miembros del Ballet de la Ópera de Lyon dando cuerpo y rostro a sus fantasías, los aficionados a la danza podrán conocer mejor el trabajo de esta mujer, distinguida también con el prestigioso Premio Chanel Next Prize en 2021, y que ha convertido su centro de producción P.O.R.K., con sede en Lisboa, en un referente de sinceridad e intensidad.