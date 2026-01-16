Tradición y vanguardia se dan la mano en la tercera jornada de We Love Flamenco

La pasarela We Love Flamenco, que se celebra estos días en Sevilla, vuelve a convertirse en escaparate imprescindible de la moda flamenca contemporánea, reuniendo a firmas que combinan tradición, artesanía y nuevas miradas. Entre los nombres destacados de este viernes figura Lola Azahares, una casa con más de medio siglo de historia que desde 1971 defiende la excelencia en la costura artesanal, con propuestas de flamenca, novia e invitada marcadas por la exclusividad. Junto a ella, Paco Prieto, con más de 30 años de trayectoria, presenta diseños a medida donde la precisión del patronaje y el trabajo personalizado son protagonistas en cada colección.

La pasarela también deja espacio a propuestas que reinterpretan el traje regional desde la frescura y el diseño. NOTELODIGO apuesta por partir de la flamenca más clásica para обновarla a través del color y la fluidez de los tejidos, pensada para un público que busca elegancia y comodidad sin renunciar a la esencia. Rocío Olmedo reafirma el valor del buen hacer en la costura con diseños muy trabajados, profundamente tradicionales y cargados de carácter. Completa el cartel el tándem formado por Pablo Retamero y Juanjo Bernal, al frente de Cloë Sevilla, una firma que encarna la perfecta simbiosis entre tradición y vanguardia, con tejidos exclusivos diseñados por ellos mismos y una cuidada confección que consolida su sello como uno de los más reconocibles de la moda andaluza actual.