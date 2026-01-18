De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’

Desde las palmas más clásicas hasta los ritmos electrónicos más rompedores. La Última Folclórica ha arrasado en el escenario sevillano con un repertorio que ha sentido la copla por todos lados. “Habéis agotado las entradas corriendo”, la jerezana Laura Gallego se dirigió al público agradeciendo el sold out.

Clásicos como La bien pagá -interpretada con guiños de jazz- y Tatuaje -en una versión que abrazaba matices contemporáneos- han llevado al público a un viaje por la copla mientras se rompían los moldes tradicionales del género.

Desde los primeros compases, Gallego ha subido escalones, y es que comenzó con la fuerza de los grandes temas que marcaron la historia de Rocío Jurado como Señora, o Marifé de Triana y luego avanzó hacia fusiones que integraban lo electrónico para que la copla no sólo se escuchara, sino que se sintiera y se bailara.

Laura agradeció a todo el mundo “estoy muy agradecida con esta ciudad que me acogió hace ya 17 años. Parece que fue ayer cuando Eva González me dijo que yo era la ganadora de Se llama copla”. Después de estas palabras siguió con canciones como A que no te vas, Y sin embargo te quiero y Punto de partida.

Hizo algo histórico y es que trajo a Isabel Pantoja y Rocío Jurado, a las dos juntas, mezclando temas como Vibro, Así Fue, Como una ola y Se nos rompió el amor.

Del escenario al corazón del público

La tarde ha sido una montaña rusa que iba de lo íntimo a lo expansivo. En un momento la voz de Laura Gallego acariciaba letras como Mi niña Lola o Un clavel, temas que muchos del público le recordaban a su infancia o a noches de radio familiar, y al siguiente los ritmos cambiaban, impulsados por una base más moderna, que hacía saltar tanto a los más jóvenes como a los más mayores.

Laura Gallego no dejó indiferente a nadie y se arrancó hasta por una saeta clásica como es Las campanas de Linares.

Hubo espacio para el sentimiento puro con canciones como Qué no daría yo. En la recta final, la artista cerró con una saeta clásica como es Las campanas de Linares. Y para poner el broche final salir por la puerta grande apostó por lo electrónico convertida en una verdadera DJ.

Vestuario y puesta en escena

Vestida con elementos que reivindican las señas de identidad de la copla -como bata de cola y gafas que evocan a Martirio- y respaldada por una banda y producción visual muy cuidados, Gallego ha transformado el Cartuja Center en un escenario en el que la copla ha sonado antigua y nueva al mismo tiempo.

La Última Folclórica

Más allá de la diversión, el espectáculo ha sido también una declaración artística, y es que Laura Gallego ha convertido la copla en una evolución y ha mostrado con maestría que géneros centenarios no están condenados al museo, sino que pueden convivir con la música de hoy sin perder su esencia.

Un viaje por la historia y el futuro de la copla, con canciones que marcaron generaciones reinterpretadas con libertad estilística, hace de La Última Folclórica mucho más que una gira, y es que es una invitación a sentir, descubrir y, sobre todo, bailar copla como nunca antes.