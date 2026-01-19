Cádiz suspende el concurso de Carnaval tras el accidente de trenes de Adamuz
Este lunes estaba prevista la novena sesión de preliminares del concurso de agrupaciones del Teatro Falla
Los colectivos del Carnaval de Cádiz junto con el Ayuntamiento han decidido suspender la sesión de este lunes del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval que se celebra en el Gran Teatro Falla en señal de "duelo y respeto" a los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según ha informado el Ayuntamiento.
A las 20,00 horas estaba prevista que se abriera el telón del Teatro Falla para que diera comienzo la novena sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz (COAC), pero tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento con los colectivos y agrupaciones, se ha decidido suspenderla.
La función de este lunes era una de las esperadas por el público al contar con la actuación, en último lugar de la sesión, de la comparsa de Martínez Ares, 'Los humanos', que significaba el regreso del autor del concurso tras una año ausente por problemas de salud. Se trata de uno de los autores en activo más laureados del Carnaval gaditano en la modalidad de comparsas y uno de los más esperados cada año por el gran público.
La función debía haberla abierto el coro 'La marinera', seguido de la comparsa 'La última cuerda', la chirigota 'Los que se lo llevan calentito', la comparsa 'El hombre de hojalata', la comparsa 'El patriota', la chirigota 'Mirala cara a cara' y la comparsa 'Los humanos'.
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- Tragedia en Córdoba: grave accidente ferroviario al descarrilar dos trenes de Iryo y Alvia
- Condena firme por el caso ERE: prisión y multa millonaria para Ángel Rodríguez de la Borbolla
- La Feria de Sevilla se traslada a Madrid en 2026: llega Madrilucía, un evento que promete 20 días de caballos, flamenco y mucha tradición andaluza
- Así es el nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla: con sushi, comida asiática y todo tipo de platos ilimitados
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’