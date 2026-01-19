Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda italiana del siglo XX, a los 93 años

El diseñador de moda Valentino Garavani, uno de los últimos grandes referentes de la alta costura italiana del siglo pasado, ha fallecido este lunes 19 de enero a los 93 años, tal y como ha confirmado la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. "Falleció serenamente en su residencia romana, rodeado del afecto de sus seres queridos", han informado.

La cámara ardiente se colocará en la sede de PM23, el espacio cultural de la citada fundación situado en la plaza Mignanelli de Roma, y estará abierta al público el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, entre las 11:00 y las 18:00. Mientras que las exequias se llevarán a cabo el viernes 23 de enero, a las 11:00, en la basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la ciudad italiana.

Considerado uno de los grandes maestros de la moda italiana, Valentino había nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, en la provincia de Pavía, norte de Italia. Su pasión por la moda, alentada desde muy joven por sus padres, Mauro Garavani y Teresa de Biaggi, lo llevó a estudiar diseño y, de forma paralela, lengua francesa, antes de trasladarse a París para abrirse a nuevas oportunidades. Fue solo el comienzo de una carrera larguísima y excepcional que lo convertiría en uno de los nombres más legendarios de la moda italiana e internacional.

El rojo más icónico

Creador del que probablemente sea el tono de rojo más icónico de la historia de la moda, Valentino se formó en París como aprendiz junto a Jean Dessès y Guy Laroche. Más tarde regresó a Italia, donde consolidó su experiencia profesional trabajando primero con Emilio Schuberth y después con Vincenzo Ferdinandi.

En 1957 fundó la maison Valentino y, dos años más tarde, abrió su primer atelier en la vía Condotti de Roma. Pero los inicios no fueron sencillos: tras una primera inversión, sus socios decidieron retirarse. El punto de inflexión llegó con la incorporación a la empresa de Giancarlo Giammetti, entonces estudiante de arquitectura, a quien Valentino había conocido en un café de la capital en 1960. Comenzaba así un vínculo personal y profesional que duraría toda una vida.

Elizabeth Taylor

A lo largo de su trayectoria, Valentino vistió a algunas de las mujeres más influyentes del jet set internacional, desde Jacqueline Kennedy Onassis —con quien mantuvo una relación profesional especialmente estrecha desde 1964— hasta Elizabeth Taylor, Sharon Stone o Linda Evangelista. Tras décadas al frente de su firma, abandonó la dirección creativa en 2007. En julio de 2012, la casa de moda fue vendida al fondo catarí Mayhoola for Investments y, en 2023, el grupo Kering adquirió el 30% del capital del Grupo Valentino por 1.700 millones de euros. En 2016, junto a Giammetti, creó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, con fines exclusivamente filantrópicos.

En septiembre pasado, en ocasión de la muerte de otro grande de la moda transalpina, Armani, Valentino se había despedido a su manera. "Lloro por un amigo, que nunca fue un rival", dijo.

La muerte de Valentino ha causado una gran conmoción en Italia. "Valentino, el maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y el símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy, Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", ha señalado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.