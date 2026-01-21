Música
La ROSS busca voces para cantar con la orquesta en el Teatro de la Maestranza
La ROSS busca cantantes para un proyecto coral que culminará con conciertos en 2026, interpretando coros de ópera como "Carmen" de Bizet o "Aida" de Verdi
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) abre hoy el plazo de inscripciones para todas aquellas personas que quieran subirse al escenario y cantar junto a la orquesta, participando en un ambicioso proyecto coral participativo que permitirá formar parte de un coro, recibir formación vocal y actuar en el Teatro de la Maestranza interpretando algunos de los coros de ópera más célebres de la historia.
Un proyecto coral abierto a la ciudadanía
Canta con la ROSS es el nombre de este proyecto que culminará con tres conciertos que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de julio de 2026, en los que los participantes interpretarán fragmentos corales de óperas tan populares como Carmen de Bizet, Aida y Nabucco de Verdi o Turandot de Puccini, entre otras obras emblemáticas del repertorio operístico.
Esta iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada la pasada temporada, cuando la ROSS impulsó un proyecto similar para la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, una de las obras más importantes de la historia de la música, en el que participaron más de 500 personas.
Inscripción y proceso de selección
Las personas interesadas en formar parte de la experiencia musical deben inscribirse a través de la web oficial de la ROSS antes del 8 de febrero. Posteriormente, participarán en un encuentro con los directores del proyecto, que llevarán a cabo un proceso de selección individual. No es necesario contar con experiencia musical previa, aunque las personas seleccionadas deberán comprometerse a participar en todos los ensayos previstos entre los meses de marzo y julio de 2026, además de recibir la formación vocal correspondiente.
Con esta propuesta, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla refuerza su compromiso con la divulgación musical, acercando la música sinfónica y operística al público y brindando la oportunidad de vivirla desde dentro.
