El Circo del Sol estrena en Sevilla ‘KURIOS’ con un emotivo homenaje a las víctimas de Adamuz

La compañía Circo del Sol ha vuelto este miércoles a Sevilla para estrenar en España su espectáculo ‘KURIOS-Gabinete de Curiosidades’, una ambiciosa producción que combina circo contemporáneo, imaginación visual y una estética inspirada en el coleccionismo del Renacimiento y la revolución industrial.

Un hito en la historia del Circo del Sol

‘KURIOS-Gabinete de Curiosidades’ es la producción número 35 de la compañía y supone el mayor despliegue de utilería en la historia de la formación canadiense, con 464 elementos diferentes.

El espectáculo, que comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, sumerge al espectador en el gabinete de un científico, un espacio donde se acumulan objetos insólitos y reliquias de viajes que sitúan la acción en un ‘retro-futuro’ inspirado en la revolución industrial del siglo XIX.

Una realidad alternativa sobre el escenario

La puesta en escena imagina una realidad alternativa donde la tecnología ha evolucionado a través de la máquina de vapor y no del motor de combustión, según ha explicado el escenógrafo del montaje, Stéphane Roy.

“Es como si Julio Verne se encontrara con Thomas Edison en una realidad alternativa, atemporal”, ha señalado el escenógrafo.

Un despliegue técnico sin precedentes

El despliegue técnico destaca por el uso de 464 elementos de utilería, el mayor número utilizado en cualquier espectáculo en la historia del Circo del Sol.

Entre estos objetos resalta una mano mecánica de 340 kilogramos y unas dimensiones de 4,5 por 2 metros, construida con piezas que emulan materiales como el hierro, el mármol y la madera, y que sirve de base para el acto de contorsión.

La producción cuenta con un elenco de 50 artistas de 21 países, mientras que el equipo total de la gira lo componen 120 integrantes de 30 nacionalidades distintas.

Lucía León Guerrero

Vestuario, escenografía y detalles artesanales

El diseño de vestuario ha requerido la creación de más de 100 trajes, entre los que destaca el atuendo del ‘hombre del acordeón’, cuya confección interior supuso una semana de trabajo.

Asimismo, hay piezas complejas como la bola de microcosmos, en cuya construcción se invirtieron aproximadamente 250 horas.

Como particularidad de este montaje, los artistas son los responsables de su propio maquillaje, una labor que les ocupa entre 40 y 120 minutos por función.

Rocío Soler Coll

Números inéditos y una gran infraestructura

Además, el espectáculo incorpora un número de bienvenida inédito en la compañía canadiense que se desarrolla sobre la lona exterior de la carpa, cuando el clima lo permite, donde tres artistas trepan la estructura para recibir al público.

El recinto, sostenido por cuatro mástiles de 25 metros de altura, tiene un diámetro de 51 metros y capacidad para 2.500 personas.

Para el levantamiento de la carpa, que alcanza los 19 metros de alto, ha sido necesario un equipo de 100 operarios.

La compañía permanecerá en la capital andaluza hasta el próximo 8 de marzo. Tras su estancia en Sevilla, la gira nacional de ‘KURIOS-Gabinete de Curiosidades’ proseguirá en Bilbao, Málaga, Alicante y Barcelona, en ese orden.