Cádiz salva la celebración del South Festival de Series: a partir de 2027 se celebrará en primavera

Tras meses en la cuerda floja, la celebración del South International Festival Seriesse seguirá celebrando en Cádiz. Habrá cuarta edición, la última que se celebrará en otoño, y a partir de 2027 será uno de los grandes eventos de la primavera gaditana. Así se ha acordado entre Womack, grupo empresarial productor del evento, y las instituciones organizadoras oficiales: la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial. El pacto llega después de meses de reuniones y garantiza estabilidad para planificar las próximas ediciones, reforzando la apuesta por la ciudad que vio nacer el festival en 2022.

Tras sus tres primeras ediciones, el certamen confirma así su vinculación con Cádiz, donde, en palabras de sus responsables, "el festival se siente como en casa". La edición de 2026 se celebrará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, en el último trimestre del año como se ha fechado desde su nacimiento. No obstante, Womack trabaja ya con las administraciones implicadas para que, a partir de 2027, el festival se traslade a la primavera, una franja considerada estratégica por la organización al evitar la competencia de otros grandes eventos concentrados en otoño y facilitar la llegada de estrenos internacionales y figuras de primer nivel.

De hecho, la 5ª edición del South, prevista para 2027, ya tiene fechas: del 30 de abril al 5 de mayo. Con este cambio, el festival, como ha explicado Womack en una nota, pretende consolidarse definitivamente como cita de primavera, optimizando su posicionamiento en el calendario nacional e internacional y aumentando su capacidad de atraer premieres mundiales, talento global y mayor atención mediática para la ciudad. La organización defiende que este movimiento contribuirá a impulsar la proyección exterior de Cádiz y a reforzar su papel como epicentro estratégico para el sector audiovisual europeo.

El director del festival, Carles Montiel, ha subrayado la "enorme felicidad" de poder confirmar la continuidad del evento en la capital gaditana: "South se queda en Cádiz, porque Cádiz es la casa de las series". Montiel ha agradecido el respaldo de las instituciones y ha señalado que el carácter plurianual del acuerdo aporta la estabilidad necesaria para "planificar con ambición" las próximas ediciones y abrir "una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y proyección internacional".

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha enmarcado la continuidad del festival en una apuesta por situar a Cádiz y a Andalucía "en la vanguardia del audiovisual internacional". Ha destacado el papel del South como escaparate de creatividad andaluza y como plataforma para conectar a profesionales y empresas con mercados y públicos más amplios, además de su impacto cultural y económico en el entorno.

Noticias relacionadas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha celebrado la decisión, calificándola como "una excelente noticia" para la proyección cultural de la ciudad y agradeciendo el trabajo conjunto entre organización y administraciones. En términos similares, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha señalado que el respaldo institucional refuerza la industria cultural, el empleo y la diversificación económica, y ha defendido el valor de la colaboración público-privada para consolidar la cultura como eje estratégico del desarrollo sostenible de la provincia.