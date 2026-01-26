Toros
Pineda presenta su festival taurino con un cartel de lujo para el Día de Andalucía
Juan Ortega, Borja Jiménez, Pablo Aguado y Javier Zulueta encabezan el festejo, que se celebrará el 28 de febrero en el hipódromo del club
El Real Club Pineda ha presentado este lunes el II Festival Taurino “Toros en Pineda”, un festejo que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero, a las 12:00 horas, en una plaza portátil que se instalará en el centro del hipódromo del club, dotando al evento de una singularidad especial.
El acto de presentación tuvo lugar en el Pabellón del Hipódromo y sirvió para dar a conocer un cartel de primer nivel, consolidando así una iniciativa que ya fue un éxito en su primera edición, celebrada en 2024. Con esta segunda convocatoria, Pineda reafirma su apuesta por la tauromaquia y por una afición profundamente vinculada a la historia y la idiosincrasia del club.
Cartel taurino de Pineda
En el festejo harán el paseíllo los diestros Juan Ortega, Borja Jiménez, Pablo Aguado, Manuel Vázquez y Javier Zulueta, junto al novillero Rodrigo Molina, que lidiarán reses de la ganadería de Gregorio Garzón Valdenebro.
Durante la presentación, el presidente del Real Club Pineda, Rodrigo Molina, agradeció expresamente la implicación y generosidad de toreros y ganaderos por su participación en este festival. Por su parte, el empresario Luis Garzón, organizador del evento junto a Eduardo Dávila Miura, subrayó la relevancia que tiene para el mundo del toro y para la afición que un club social con tanto arraigo en Sevilla impulse un festejo de estas características.
Esta segunda edición del festival cuenta además con un marcado carácter emotivo. El cartel está protagonizado por una fotografía de Rafael Peralta Pineda, maestro del toreo a caballo, socio del club y figura muy querida, fallecido el pasado año. La imagen, obra del fotógrafo David Tack, muestra a Peralta montando a Rumboso XI, un caballo cartujano de Pura Raza Española, y supone un sentido homenaje a su figura y a su legado.
El II Festival Taurino “Toros en Pineda” se presenta así como una cita destacada en el calendario taurino sevillano, en la que se dan la mano afición, tradición y memoria en un entorno único.
