Toros
Lora del Río presenta un festival taurino de primer nivel y un toro de Miura en el cartel
Canales Rivera, El Cordobés y Esaú Fernández encabezan el cartel del festival taurino de Lora del Río
Lora del Río celebrará un festival de primer nivel para el próximo mes de marzo. El municipio sevillano ha presentado este martes el festejo taurino que se celebrará el próximo sábado 7 de marzo a las 15.00 horas.
El cartel de dicho festejo lo componen tres matadores de toros y tres jóvenes promesas del toreo. El festival taurino sin picadores está compuesto por Canales Rivera, Julio Benítez "El Cordobés", Esaú Fernández, Manuel Casado, Martín Morilla y Paco de Sara. Las reses a lidiar serán de diferentes ganaderías: 4 de Roque Jiménez, 1 de Miura y 1 de Agustín Lunar.
Uno de los alicientes del festival será el novillo de la ganadería de Eduardo Miura que lidiará Esaú Fernández, de cara a la preparación para sus próximos compromisos.
La presentación oficial se ha llevado a cabo este martes 27 de enero en Delegación del gobierno, con la presencia de Ricardo Sánchez y algunos integrantes del festejo, además del concejal de Cultura, Rafael Navarro y el empresario.
De esta forma, el municipio loreño vuelve a apostar por la tauromaquia tras no poder celebrar la novillada el pasado año por fenómenos meteorológicos. En esta ocasión, la empresa Deyfu, que dirige Paco Delgado, es la encargada de organizar este festejo con la ayuda innegable del ayuntamiento. Además, cuenta con la colaboración de la Junta Auxiliar Juvenil de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazareno de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de los Dolores y la Asociación de Comerciales y Profesionales 5 calles que han dado forma a este festival taurino.
El espectáculo taurino se celebrará el sábado 7 Marzo en una plaza portátil instalada en el recinto ferial.
Precios de las entradas
Los precios de las entradas oscilan desde los 20 euros hasta los 18 euros para jubilados. Los niños menores de 6 años podrán asistir de forma gratuita acompañados de un adulto. Mientras que los niños entre 6 y 12 años tendrán un coste de 15 euros por entrada. Las personas interesadas en acudir al festejo podrán adquirir las entradas en diferentes establecimientos de Lora del Río: Círculo Mercantil Casino Lora del Río, Bar Cebaquera y Bar Segundo Rancho; y en Carmona (Restaurante El Potro).
