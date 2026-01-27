Relevo en la dirección del Archivo de Indias tras la jubilación de Esther Cruces

Relevo en unas de las instituciones culturales y de la investigación histórica más importantes de España. El licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid Carlos Flores Varela ha iniciado este martes su incorporación como nuevo director del Archivo General de Indias, archivo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, tras la jubilación de Esther Cruces Blanco, que ha sido su máxima responsable desde 2021.

Cruces Blanco cierra una etapa profesional marcada por la excelencia investigadora y la dedicación por completo a la gestión de los archivos públicos que empezó desde muy joven: con 24 años empezó a dirigir el Archivo Histórico Provincial de Córdoba y desde este puesto pasó a ser la primera directora del gran archivo autonómico, el Archivo General de Andalucía. En su trayectoria en Andalucía destaca por haber sido la responsable, con su empuje y capacidad de trabajo, de la creación y configuración del que hoy conocemos como Sistema Archivístico de Andalucía, con sus órganos, su normativa y estructura de redes de archivos y, especialmente, del Sistema Autonómico de Archivos.

Según ha informado el Ministerio de Cultura del Gobierno de España en una nota, Flores Varela entró en 1993 en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y, desde entonces ha desempeñado su labor en distintos archivos. Además, ha sido director del Archivo Histórico Provincial de Toledo, cargo que ocupa desde 2014 y que ya desempeñó entre 1995 y 2001. A lo largo de su carrera ha estado al frente también del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid y del Archivo General y de Protección de Datos de la misma facultad.

Experto en preservación digital y administración electrónica

Flores Varela es especialista en organización y gestión de la información documental y cuenta con formación específica en preservación digital, administración electrónica y gestión de documentos electrónicos. Su actividad investigadora, según el Ministerio, se ha centrado de manera continuada en los archivos históricos provinciales, los archivos universitarios y su papel en la construcción de la memoria colectiva.

Cabe enmarcar que cuenta con una extensa producción científica al respecto publicada en revistas especializadas y obras colectivas donde aborda temas como la valoración documental, la calidad de la gestión archivística y los retos de los archivos en la era digital. Es también ponente habitual en universidades, congresos y seminarios nacionales e internacionales y forma parte de distintos órganos consultivos y de evaluación en materia de archivos, patrimonio documental y memoria histórica, tanto a nivel nacional como internacional.

El Archivo custodia los fondos producidos por las instituciones creadas por la Administración española para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles. Entre sus fondos destacan los producidos por el Consejo de Indias y las Secretarías de Despacho, la Casa de la Contratación y los Consulados de Sevilla y Cádiz, junto a otros archivos de instituciones y particulares vinculados a la presencia española en América y Asia. Su finalidad es conservar este patrimonio documental y, a través de su organización y descripción, facilitar su acceso y difusión a toda la ciudadanía.